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17:15 (мск), источник: РИА Крым

«Ленинград» в новой песне вспомнил Евпаторию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Вояж», который меньше, чем за сутки успел набрать более двух миллионов просмотров.

В тексте своего музыкального произведения Сергей Шнуров вспоминает и крымский курорт — Евпаторию. Судя по тексту, музыкант признает этот город общедоступным местом отдыха.

Главную роль в видео, опубликованном на официальном канале группы в Youtube, сыграл российский актер Александр Паль, известный по фильмам «Горько!», «Ледокол», «Тряпичный союз». Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для «Ленинграда» ролик на песню «Кольщик».
По сюжету главный герой ограбил банк, после чего отдыхает с девушками в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей.

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Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами. Особый успех «Ленинграду» принесли видео «Экспонат» и «В Питере — пить!», которые в сумме посмотрели более 160 миллионов раз.

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