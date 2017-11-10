«Ленинград» в новой песне вспомнил Евпаторию

В тексте своего музыкального произведения Сергей Шнуров вспоминает и крымский курорт — Евпаторию. Судя по тексту, музыкант признает этот город общедоступным местом отдыха.

Главную роль в видео, опубликованном на официальном канале группы в Youtube, сыграл российский актер Александр Паль, известный по фильмам «Горько!», «Ледокол», «Тряпичный союз». Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для «Ленинграда» ролик на песню «Кольщик».

По сюжету главный герой ограбил банк, после чего отдыхает с девушками в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей.