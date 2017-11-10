Обманутые дольщики «Пушкинского дола» собрались провести в Краснодаре митинг за защиту свободы слова
Обманутые дольщики геленджикского поселка «Пушкинский дол» подали уведомление о проведении митинга в Краснодаре.
Обманутые дольщики геленджикского поселка «Пушкинский дол» подали уведомление о проведении митинга в Краснодаре.
На такую меру они решили пойти, посте того как Роскомнадзор заблокировал весь сайт обманутых жителей «Пушкинского дола».
Публичное мероприятие планируется провести 25 ноября в Чистяковской роще с 11:00 до 14:00. Заявленное число участников — 5,5 тыс. человек.
Целью митинга заявлено «информирование граждан о случаях массового нарушения прав человека властями в Краснодарском крае; требование соблюдения свободы слова и свободы собраний в Краснодарском крае, а также свободы интернета».
Как сообщали Юга.ру, Генпрокуратура вместо одной страницы заблокировала весь сайт обманутых дольщиков из Геленджика, сочтя экстремистским сообщение, в котором люди требовали отставки краевых судей и говорили о планах провести согласованный митинг в Краснодаре 5 ноября.