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17:07 (мск), источник: ЮГА.ру

Обманутые дольщики «Пушкинского дола» собрались провести в Краснодаре митинг за защиту свободы слова

Обманутые дольщики геленджикского поселка «Пушкинский дол» подали уведомление о проведении митинга в Краснодаре.

Источник: ЮГА.ру

На такую меру они решили пойти, посте того как Роскомнадзор заблокировал весь сайт обманутых жителей «Пушкинского дола».

Публичное мероприятие планируется провести 25 ноября в Чистяковской роще с 11:00 до 14:00. Заявленное число участников — 5,5 тыс. человек.

Целью митинга заявлено «информирование граждан о случаях массового нарушения прав человека властями в Краснодарском крае; требование соблюдения свободы слова и свободы собраний в Краснодарском крае, а также свободы интернета».

Как сообщали Юга.ру, Генпрокуратура вместо одной страницы заблокировала весь сайт обманутых дольщиков из Геленджика, сочтя экстремистским сообщение, в котором люди требовали отставки краевых судей и говорили о планах провести согласованный митинг в Краснодаре 5 ноября.

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