Обманутые дольщики «Пушкинского дола» собрались провести в Краснодаре митинг за защиту свободы слова

Источник: ЮГА.ру

На такую меру они решили пойти, посте того как Роскомнадзор заблокировал весь сайт обманутых жителей «Пушкинского дола».

Публичное мероприятие планируется провести 25 ноября в Чистяковской роще с 11:00 до 14:00. Заявленное число участников — 5,5 тыс. человек.

Целью митинга заявлено «информирование граждан о случаях массового нарушения прав человека властями в Краснодарском крае; требование соблюдения свободы слова и свободы собраний в Краснодарском крае, а также свободы интернета».