Молдавская ученица стала призером международного фотоконкурса

Екатерине 18 лет, она учится в лицее имени Аурела Давида в селе Бардар. Она страстно увлекается фотографией: «Я узнала о конкурсе на одном из местных новостных сайтов и решила попытать счастья. К сожалению, у меня нет профессионального фотоаппарата, я сделала фотографию с моего телефона. Каково же было мое удивление и радость, когда я узнала, что меня номинировали, ведь на конкурс было представлено 285 фотографий».