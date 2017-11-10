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16:54 (мск), источник: Noi.md

Молдавская ученица стала призером международного фотоконкурса

Молдаванка Екатерина Херца была номинирована на премию на международном конкурсе фотографии, посвященном вопросам изменения климата и защиты озонового слоя, в категории «Изменения климата моими глазами».

Источник: Noi.md

Организатором конкурса выступил ПРООН Узбекистан.

Екатерине 18 лет, она учится в лицее имени Аурела Давида в селе Бардар. Она страстно увлекается фотографией: «Я узнала о конкурсе на одном из местных новостных сайтов и решила попытать счастья. К сожалению, у меня нет профессионального фотоаппарата, я сделала фотографию с моего телефона. Каково же было мое удивление и радость, когда я узнала, что меня номинировали, ведь на конкурс было представлено 285 фотографий».

Девушке вручили диплом и приз — новейший мобильный телефон.

«Мы надеемся, что успех Екатерины послужит для других молодых людей стимулом для участия в подобных конкурсах и осознания того, что состояние озонового слоя зависит от действий людей», — заявила специалист по окружающей среде, климатическим изменениям и энергии ПРООН Молдова Инга Подорогина.

Целью международного конкурса фотографии было привлечение внимания мирового сообщества к проблемам изменения климата и озонового слоя и пропаганда охраны окружающей среды.

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