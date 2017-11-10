Молдавская ученица стала призером международного фотоконкурса

Организатором конкурса выступил ПРООН Узбекистан.
Екатерине 18 лет, она учится в лицее имени Аурела Давида в селе Бардар. Она страстно увлекается фотографией: «Я узнала о конкурсе на одном из местных новостных сайтов и решила попытать счастья. К сожалению, у меня нет профессионального фотоаппарата, я сделала фотографию с моего телефона. Каково же было мое удивление и радость, когда я узнала, что меня номинировали, ведь на конкурс было представлено 285 фотографий».
Девушке вручили диплом и приз — новейший мобильный телефон.
«Мы надеемся, что успех Екатерины послужит для других молодых людей стимулом для участия в подобных конкурсах и осознания того, что состояние озонового слоя зависит от действий людей», — заявила специалист по окружающей среде, климатическим изменениям и энергии ПРООН Молдова Инга Подорогина.
Целью международного конкурса фотографии было привлечение внимания мирового сообщества к проблемам изменения климата и озонового слоя и пропаганда охраны окружающей среды.