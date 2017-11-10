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18:23 (мск), источник: Volga News

В Самарской области в выходные сохранится холодная погода

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 767 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: AP 2017

В субботу, 11 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -6 до -1°C, днем поднимется от 0 до +5°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит −1… −6°C. Днем переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит 0… +5°C. Ветер южный 4−9 м/с.

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