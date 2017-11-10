В Самарской области в выходные сохранится холодная погода
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2 °C выше средних многолетних значений.
В субботу, 11 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -6 до -1°C, днем поднимется от 0 до +5°C. Ветер
В воскресенье, 12 ноября, ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит −1… −6°C. Днем переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит 0… +5°C. Ветер южный 4−9 м/с.