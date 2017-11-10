Назарбаев выразил соболезнования родным и близким Камшат Доненбаевой

«Камшат Байгазиевна на протяжении многих лет трудилась механизатором, распахивала землю, взращивала хлеб и вносила свой вклад в процветание нашей Родины. В свое время молодые девушки, подражая Камшат, выбирали профессию механизатора, тем самым закладывали основы нынешнего благосостояния нашей страны. Уверен, что казахстанцы всегда будут помнить имя, заслуги и яркий образ Камшат Доненбаевой, в которой сочетались присущие казахской женщине мудрость и рассудительность, а также неиссякаемая энергия и трудолюбие», — говорится в телеграмме.

По данным сайта alau.kz, Камшат Байгазиновна Доненбаева родилась в селе Ленинское. Начала работать в 1957 году на Демьяновском элеваторе, с 1961 года — трактористка совхоза «Харьковский» Боровского района Кустанайской области. В том же она окончила механизаторские курсы и пришла работать во вновь организованный совхоз «Харьковский». Ей доверили колесный трактор «Беларусь», на котором уже через год она выработала 1018 гектаров пахоты вместо 720 плановых, ежегодно выполняя сменные нормы на 150—200 процентов. Она была награждена орденом Ленина, избрана депутатом областного Совета народных депутатов, членом Боровского районного комитета Компартии Казахстана. В 1972 году она стала победителем на областном соревновании пахарей, на республиканском конкурсе заняла третье место, а на всесоюзном в Зернограде Ростовской области — призовое. В 1973 году Доненбаева выработала 3000 гектаров мягкой пахоты. За выдающиеся успехи в труде и досрочное выполнение заданий девятой пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года Доненбаевой Камшат Байгазиновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».