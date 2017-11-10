Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Самый дорогой автомобиль в мире (фото)
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Памяти Задорнова: как сатирик выглядел в 80-х (фото)
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: Садальский откровенно высказался о смерти дочери Гурченко
СМИ: Кобзон высказался про смерть Задорнова
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Гузеева о своём новом лице: Всем говорю, что выспалась
Навка и Песков привлекли внимание СМИ на вечере
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Скончался Михаил Задорнов
16:51 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев выразил соболезнования родным и близким Камшат Доненбаевой

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Камшат Доненбаевой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Президент направил телеграмму родным и близким Камшат Доненбаевой. Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о кончине прославленной трактористки, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Камшат Доненбаевой.

«Камшат Байгазиевна на протяжении многих лет трудилась механизатором, распахивала землю, взращивала хлеб и вносила свой вклад в процветание нашей Родины. В свое время молодые девушки, подражая Камшат, выбирали профессию механизатора, тем самым закладывали основы нынешнего благосостояния нашей страны. Уверен, что казахстанцы всегда будут помнить имя, заслуги и яркий образ Камшат Доненбаевой, в которой сочетались присущие казахской женщине мудрость и рассудительность, а также неиссякаемая энергия и трудолюбие», — говорится в телеграмме.

По данным сайта alau.kz, Камшат Байгазиновна Доненбаева родилась в селе Ленинское. Начала работать в 1957 году на Демьяновском элеваторе, с 1961 года — трактористка совхоза «Харьковский» Боровского района Кустанайской области. В том же она окончила механизаторские курсы и пришла работать во вновь организованный совхоз «Харьковский». Ей доверили колесный трактор «Беларусь», на котором уже через год она выработала 1018 гектаров пахоты вместо 720 плановых, ежегодно выполняя сменные нормы на 150—200 процентов. Она была награждена орденом Ленина, избрана депутатом областного Совета народных депутатов, членом Боровского районного комитета Компартии Казахстана. В 1972 году она стала победителем на областном соревновании пахарей, на республиканском конкурсе заняла третье место, а на всесоюзном в Зернограде Ростовской области — призовое. В 1973 году Доненбаева выработала 3000 гектаров мягкой пахоты. За выдающиеся успехи в труде и досрочное выполнение заданий девятой пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года Доненбаевой Камшат Байгазиновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сколько зарабатывает Турсынбек Кабатов за один той
Честный голос и великий юморист: коллеги — о Михаиле Задорнове
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Великобритания объявила дату окончательного выхода из ЕС
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии
Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры В новом комедийном проекте компанию актрисе составят Максим Виторган и Владимир Епифанцев
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь