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18:16 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о морозах до минус 17 градусов к 22 ноября

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Морозы до минус 17 градусов придут в московский регион к 22 ноября, однако затем снова ожидается оттепель, заявила РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Источник: РИА Новости

«В 20-х числах ноября мы ожидаем понижения температуры ниже нормы на 3−4 градуса. По прогнозу морозными днями будут 22—23 ноября, ночью до минус 12−17 градусов может быть по области, а днём — минус 2−7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29—30 ноября», — сказала Паршина.

По её словам, климатическое наступление зимы в Москве согласно средним многолетним значениям происходит после перехода через ноль.

Так, в среднем температура сравнивается с нулём 10—11 ноября и затем постепенно уходит в минус, на пару десятых градуса каждый день.

В этом году по прогнозу зима наступит 16—17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1−6 градусов, а дневная — минус 3−5 градусов, пройдут небольшие осадки, но дальше будет опять повышение температуры до нуля.
Людмила Паршина
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России

По её словам, в ближайшие дни не стоит ожидать снежного покрова, осадки будут идти преимущественно в виде дождя.

«Сильных снегопадов на следующей неделе мы не ожидаем. Возможно, что снег ляжет во второй половине ноября, но уйдёт ли он в зиму — неясно», — заключила собеседница агентства.

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