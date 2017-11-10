Синоптики предупредили москвичей о морозах до минус 17 градусов к 22 ноября

Источник: РИА Новости

«В 20-х числах ноября мы ожидаем понижения температуры ниже нормы на 3−4 градуса. По прогнозу морозными днями будут 22—23 ноября , ночью до минус 12−17 градусов может быть по области, а днём — минус 2−7 градусов. Затем опять резкое повышение температуры и похожее похолодание 29—30 ноября », — сказала Паршина.

По её словам, климатическое наступление зимы в Москве согласно средним многолетним значениям происходит после перехода через ноль.

Так, в среднем температура сравнивается с нулём 10—11 ноября и затем постепенно уходит в минус, на пару десятых градуса каждый день.

В этом году по прогнозу зима наступит 16—17 ноября, когда ночная температура опустится до минус 1−6 градусов, а дневная — минус 3−5 градусов, пройдут небольшие осадки, но дальше будет опять повышение температуры до нуля. Людмила Паршина Заведующая лабораторией Гидрометцентра России

По её словам, в ближайшие дни не стоит ожидать снежного покрова, осадки будут идти преимущественно в виде дождя.