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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Музыкант из Лондона 30 лет вкалывал себе змеиный яд и перестал болеть

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Проживающий в Лондоне музыкант Стив Людвин, который на протяжении 30 лет делал себе инъекции змеиных ядов, обнаружил, что такая практика позитивно сказалась на здоровье; на основе антител его крови ученые хотят создать первое донорское противоядие, которое может спасти тысячи жизней.

«То, что я делаю, звучит безумно, однако выясняется, что потенциально у этой практики много пользы для здоровья», — рассказал экспериментатор агентству Франс Пресс. По мнению 51-летнего Людвина, он уже на протяжении 15 лет не болеет простудой благодаря инъекциям змеиного яда.

Однако, как утверждает музыкант, эта процедура болезненна и опасна. Однажды Людвин три дня провел в реанимации из-за слишком большой дозы яда. За эти десятилетия он делал себе инъекции ядов очень опасных змей, в том числе кобры и черной мамбы, но не призывает никого повторять свои эксперименты.

Несколько лет назад специфической привычкой Людвина заинтересовались ученые. Исследователи из Копенгагенского университета начали работу над созданием противоядия, основанного на антителах Людвина.

«Мы хотим найти копии его антител, изолировать их, протестировать и наладить их производство», — заявил агентству профессор факультета здоровья и медицинских наук университета Брайан Лозе.

Исследовательский проект стартовал в 2013 году, ожидается, что его удастся завершить в течение года. Если результат будет успешным, эта вакцина станет первым противоядием, полученным с помощью донора.

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