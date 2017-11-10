В Татарстане закрывают дорогу Казань — Ульяновск — Камское Устье
В Татарстане с 13 ноября временно закрывают автодорогу Казань — Ульяновск — Камское Устье, сообщает
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В Татарстане с 13 ноября временно закрывают автодорогу Казань — Ульяновск — Камское Устье, сообщает
Отмечается, на участке от 15,2 км до 22,5 км запланировано переустройство металлического барьерного ограждения.
— Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к селу Шеланга», — говорится в сообщении.
Движение будет ограничено до 5 декабря.