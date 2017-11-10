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17:21 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Петроградской стороне ограничат движение из-за съемок фильма

В выходные и понедельник — 11, 12 и 13 ноября — в связи с проведением киносъемок будет ограничено движение транспорта в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Источник: AP 2017

С 7:00 до 22:00 11 и 12 ноября движение по Провиантской улице от проспекта Добролюбова до улицы Блохина, по улице Блохина от Кронверкского проспекта до переулка Талалихина будут приостанавливать периодически не более, чем на 10 минут.

С 7:00 до 22:00 13 ноября также будут периодически, не более чем на 10 минут, приостанавливать движение участку Любанского переулка от Зверинской улицы до улицы Блохина, участку улицы Блохина от дома 7 до переулка Талалихина и участку Мытнинского переулка от Зверинской улицы до улицы Блохина.

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