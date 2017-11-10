Окрестности Макаровского моста закроют для транспорта
На выходные.
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На выходные.
С 8 часов утра 11 ноября до 18.00 следующего дня в Екатеринбурге будет закрыта для проезда улица Гражданская — на отрезке от Челюскинцев до Некрасова.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Также на 20 ноября перенесен срок запуска движения по улице Машинистов на участке от Гражданской до III Интернационала. Причиной этого стало продолжающееся строительство теплосети.