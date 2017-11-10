Окрестности Макаровского моста закроют для транспорта

Источник: УралИнформБюро

С 8 часов утра 11 ноября до 18.00 следующего дня в Екатеринбурге будет закрыта для проезда улица Гражданская — на отрезке от Челюскинцев до Некрасова.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации, перекрытие связано с реконструкцией Макаровского моста, которую ООО «Городское управление дорожно-строительных работ.