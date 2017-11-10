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17:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы высказались против строительства высотки и медцентра у памятника Славы

Воронежцы вновь не одобрили проект застройки территории, ограниченной улицами Хользунова, Беговая, Московский проспект. Власти подкорректировали проект, включив в него 12-этажный многофункциональный медцентр. Повторные публичные слушания прошли в Доме архитектора в пятницу, 10 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

На планируемой территории площадью 5,8 га расположены частный сектор, «Мемориальный» сквер, стоматологическая клиника и торговый центр. Ранее власти запланировали строительство 21-этажного и 16-этажного жилых домов со встроенно-пристроенными детским садом, предприятиями, учреждениями повседневного обслуживания, подземными автостоянками. Население нового жилфонда составит 793 человека. Кроме того, теперь проектом предусмотрено возведение 12-этажного многофункционального медцентра на 170 посещений в смену.

На территории также могут разместить пятиэтажное и три трехэтажных офисных здания на 460 рабочих мест, с учетом сноса ветхих индивидуальных жилых домов. Для них предусмотрены три двухуровневые подземные автостоянки на 190 мест и открытые гостевые парковки на 80 мест. У медцентра планируют разместить 14 машино-мест.

Жители частного сектора возмутились близостью застройки к их домам — «напротив наших окон, в десяти метрах будут стоять машины». Воронежцы уверены, что начнется борьба за парковочные места. Кроме того, их беспокоит состояние прежних коммуникаций после возведения высоток.

— Я понимаю людей, которые живут в частном секторе. Если их огородят такими небоскребами, у них не будет работать ни отопление, ничего. Они даже не смогут подъехать к своим домам — все будет застроено. Мое мнение: всех жителей частного сектора должны расселить. Потом стройте, что хотите. Обратите внимание на людей, — высказалась жительница Воронежа Нина Борщевская.

Участники слушаний активно пытались выяснить у представителей власти, ждать ли им расселения или компенсации, но не получили ответа на свой вопрос. Архитектор медцентра Александр Забнин предложил жителям частного сектора задуматься о выгодной продаже своей земли:

— Не надо кричать «когда и кто меня расселит». Не расселят, социализм кончился. Проект планировки — это рассмотрение территории в ее перспективном развитии. Когда архитекторы планируют территорию, они прикидывают, что вот здесь располагается частный сектор. И там могут быть построены какие-то объекты. Это говорит о том, что они анализируют стоимость вашей земли. Так продайте ее дорого и отстаивайте свое право на землю грамотно.

Жильцы поддержали предложение Забнина без особого энтузиазма — большинство уверены, что их землю либо не купят совсем, либо возьмут за бесценок.

Среди участников общественных слушаний были и те, кто согласен на строительство высоток и медцентра. Одобрившие проект пытались развить мысль о том, что медцентр лучше повсеместно строящихся торговых центров, однако противники проекта не дали высказаться ни одному из согласных.

Частники заявили, что общественность не примет проект, пока не расселят людей.

Контекст

В декабре 2015 года мэрия утвердила проект планировки квартала площадью 5,8 га, ограниченного Московским проспектом, улицами Хользунова и Беговая. Сначала власти запланировали возведение 21-этажного жилого дома и постепенную замену индивидуальной жилой застройки на общественно-деловую. В декабре 2016 года мэрия пригласила воронежцев на публичные слушания для рассмотрения поправок в проект. По заявлению бизнесмена Николая Снопова в проект планировки территории включили еще одну высотку.

Слушания по проекту прошли 23 января 2017 года и также вызвали бурные протесты горожан. Основные претензии жителей были связаны с точечностью застройки, отказ от которой городские власти озвучили несколько лет назад. Участники слушаний заявляли, что инвестор должен был комплексно подойти к застройке — выкупить у жителей квартала их земельные участки и уже потом осваивать территорию. Вопрос вызвало и увеличение транспортной нагрузки на Московский проспект, где движение в часы пик затруднено. По мнению жителей частного сектора, если в квартале появятся еще два многоквартирных дома, воронежцы окончательно «задохнутся в пробках». Однако мэрия не заметила протестов горожан.

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Воронежцы высказались против строительства высотки и медцентра у памятника Славы
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