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17:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Чествование сотрудников органов внутренних дел РФ прошло в Нижнем Новгороде 10 ноября

Как информирует пресс-служба главы региона со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, преступность в Нижегородской области на 13,1% ниже среднероссийского показателя.

По словам руководителя регионального полицейского главка, в 2017 году уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. ДТП зарегистрировано на 3% меньше прежнего уровня, меньше погибших на дорогах (на 19%).

Он также отметил, что благодаря масштабному применению аппаратного программного комплекса «Безопасный город» удалось на 5% сократить количество преступных посягательств в местах массового пребывания граждан.

Врио губернатора Глеб Никитин, принимавший участие в чествовании сотрудников органов внутренних дел, заявил, что несмотря на то, что преступность принимает новые формы, правоохранители находят способы успешно ей противостоять.

«Люди, которые несут звание сотрудников органов внутренних дел, всегда служили примером верной службы отечеству и своему долгу», — отметил глава региона.

«Сотрудники органов внутренних дел олицетворяют закон и порядок, защищают права и интересы людей. Мы благодарны полицейским за наше спокойствие, за возможность комфортно жить и воспитывать детей. Они прекрасно понимают свои задачи и способы их решения», — заявил и.о. председателя ЗС НО Александр Табачников.

«Задача Законодательного собрания — выстроить с органами внутренних дел такое взаимодействие, которое позволит принятым законам работать на полную мощь, — отметил Александр Табачников.

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