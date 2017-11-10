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17:09 (мск), источник: Sputnik.md

Метеорологи прогнозируют снег в Молдове

Молдавские метеорологи назвали день, когда в республике ожидается выпадение снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 766 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, уже на следующей неделе в стране ожидается снег. Правда, осадки будут смешанными — снег и дождь.

Как предполагают специалисты Госгидрометеослужбы, это произойдет в следующий четверг, 16 ноября. В этот день ожидается, что температура воздуха будет от 0 до +5 градусов по Цельсию. До этого два дня будут идти дожди, а воздух прогреется до +3, +10 градусов.

Именно осадки принесут с собой похолодание. В эти выходные и в понедельник в республике еще будет тепло. Днем столбик термометра покажет +10, +19 градусов. Но к концу следующей недели в ночные часы ожидаются и отрицательные значения температуры воздуха.

Молдавские синоптики ранее отмечали, что первые снежинки в стране отмечены в последние дни октября.

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