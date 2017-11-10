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17:46 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе представили проекты нового парка в центре города

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе представили 16 концепций нового парка, который расположится между Артиллерийской и Карантинной бухтами на площади 49 га. Проекты разрабатывали экспертные бюро со всей России, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В разных концепциях свои интересные элементы. И задача жюри, тех, кто будет активно обсуждать проекты, — выбрать самые лучшие элементы концепций. После этого мы спокойно спроектирую городской парк», — заявил губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время осмотра проектов.

Глава города подчеркнул, что на территории парка не планируется жилая застройка. Предполагается возвести только два объекта капстроительства — музей обороны Севастополя в 1941—1942 годах и киноконцертный или выставочный зал.

По словам Овсянникова, в настоящее время Министерство обороны России по поручению президента РФ Владимира Путина готовится передать городу два земельных участка общей площадью 5 га, которые находятся в районе будущего парка.

Кроме того, правительство Севастополя ведет судебную работу по возвращению ряда крупных земельных участков в районе будущего парка. «Мы ведем активные судебные тяжбы по шести крупным земельным участкам в районе улицы Катерной, которые предполагались под высотную жилую застройку. Уже прошли первую и вторую инстанции. Продолжаем судебные тяжбы по участкам, которые находятся ближе в мысу Хрустальному. Там оказался около 15 земельных участков. К концу 2018 года мы освободим данные пространства для создания городского парка», — сообщил губернатор.

Утвердить концепцию будущего парка планируют до конца года. Проект обязательно должен пройти общественные слушания. Только после этого начнется проектирование.

«Ориентировочно в конце 2018 года — начале 2019 года мы приступим к работам по созданию нового городского пространства»
Овсянников

В то же время директор местного департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко рассказал, что благоустройство парка обойдется в 1 млрд рублей. «По строительству капитальных строений сумма будет определяться отдельно», — подчеркнул он.

Как сообщалось, планируется, что в территорию будущего парка войдут памятники «Штык и парус» и «Солдату и матросу», мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» и монумент «Единство России».

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