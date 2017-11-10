Димаш Кудайберген встретился с Николь Кидман
Казахстанский певец Димаш Кудайберген встретился на красной дорожке с голливудской актрисой Николь Кидман и другими знаменитостями, передает ИА «NewTimes.kz».
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Казахстанский певец Димаш Кудайберген встретился на красной дорожке с голливудской актрисой Николь Кидман и другими знаменитостями, передает ИА «NewTimes.kz».
Певец в своем Instagram опубликовал фотографии с Николь Кидман, американским рэпером Фарреллом Уильямсом, певицей Jessie J и китайский миллиардером Джеки Ма.
Где именно он находится, певец не уточняет, лишь указывал, что находится на красной дорожке.
В свою очередь подписчики артиста оставили под всеми фотографиями положительные комментарий, пожелав успеха Димашу. За пару часов каждый снимок набрали более 20 тысяч лайков.