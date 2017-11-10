Появилась самая детальная фотография Луны

Полноразмерные фотографии Шон выложил на своей странице в Fliсkr. Он рассказал, что для создания этого снимка он собрал сотни фото от орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter с разрешением до 100 м на 1 пиксель. Луну на получившемся снимке видна так, словно вы подлетели к ней на расстояние в 60 км от поверхности.