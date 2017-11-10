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20:04 (мск), источник: Моя Планета

Появилась самая детальная фотография Луны

Полная луна в ночном небе — гипнотизирует. Так и хочется поближе рассмотреть ее. Мастер обработки изображений в НАСА Шон Доран объединил тысячи изображений земного спутника, чтобы получить фото, где отлично видно каждый кратер.

Полноразмерные фотографии Шон выложил на своей странице в Fliсkr. Он рассказал, что для создания этого снимка он собрал сотни фото от орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter с разрешением до 100 м на 1 пиксель. Луну на получившемся снимке видна так, словно вы подлетели к ней на расстояние в 60 км от поверхности.

Moon_LRO_10k

Обычно изображения, которые делает аппарат, плоские. Чтобы получить форму шара, Шону пришлось наносить их на сферу с использованием данных высотометра, сообщает My Modern Met.

Зато результат получился шикарный — увеличивайте снимок и путешествуйте по лунным кратерам.

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