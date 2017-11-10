Проект «Живые уроки» среди учеников школ прошел в Нижнем Новгороде

Согласно информации, проект «Живые уроки» в Нижегородской области реализуется в рамках соглашения между региональным правительством и Российским союзом туриндустрии. Проект предполагает взаимодействие между туризмом, культурой, промышленностью и образованием.

10 ноября 28 шестиклассников из школы № 186 в рамках акции посетили Сормовскую мусороперегрузочную станцию. Сотрудники ЗАО «Управление отходами-НН» провели для школьников экскурсию и провели мастер-класс по сортировке мусора. В рамках мастер-класса перед ребятами были выложены разные виды отходов, которые нужно было разделить на полезные фракции для переработки.

Также школьникам продемонстрировали аппараты по прессованию вторичных материальных ресурсов и экспонаты импровизированного музея с артефактами, найденными на сортировочной линии.

После завершения экскурсии школьники пообещали, что как только в Нижнем Новгороде будет налажен раздельный сбор отходов, они обязательно проведут с родителям беседу о важности раздельного сбора.