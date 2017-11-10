В Петербурге скончался композитор Георгий Портнов

В Северной столице на 90-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов. Как сообщается на сайте Союза композиторов Санкт-Петербурга, о церемонии прощания, а также месте и времени захоронения будет объявлено дополнительно.