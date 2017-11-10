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18:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге скончался композитор Георгий Портнов

В Северной столице на 90-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов. Как сообщается на сайте Союза композиторов Санкт-Петербурга, о церемонии прощания, а также месте и времени захоронения будет объявлено дополнительно.

Источник: Reuters

Будучи школьником Портнов занимался в отделе художественного воспитания Ленинградского Дворца пионеров. Окончив Сухумское музыкальное училище имени Аракишвили и Ленинградскую консерваторию, композитор был концертмейстером самодеятельных музыкальных коллективов, работал главным редактором музыкальных передач Ленинградской студии телевидения.

С 1968 по 1973 год занимал пост замдиректора Театра оперы и балета имени Кирова, в 1977 году стал главным редактором ленинградского отделения издательства «Советский композитор», был дирижером оркеста Театра драмы имени Пушкина и руководил музыкальной частью Александринского театра.

Георгий Портнов — автор оперы «Король и Золушка», нескольких оперетт, а также симфонических и камерных произведений. Его перу принадлежит музыка ко многим отечественным кинофильмам, самые известные из которых «На войне как на войне», Даурия и «Семь невест ефрейтора Збруева».

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