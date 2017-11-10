В Петербурге скончался композитор Георгий Портнов
В Северной столице на 90-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов. Как сообщается на сайте Союза композиторов
В Северной столице на 90-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов. Как сообщается на сайте Союза композиторов
Будучи школьником Портнов занимался в отделе художественного воспитания Ленинградского Дворца пионеров. Окончив Сухумское музыкальное училище имени Аракишвили и Ленинградскую консерваторию, композитор был концертмейстером самодеятельных музыкальных коллективов, работал главным редактором музыкальных передач Ленинградской студии телевидения.
С 1968 по 1973 год занимал пост замдиректора Театра оперы и балета имени Кирова, в 1977 году стал главным редактором ленинградского отделения издательства «Советский композитор», был дирижером оркеста Театра драмы имени Пушкина и руководил музыкальной частью Александринского театра.
Георгий Портнов — автор оперы «Король и Золушка», нескольких оперетт, а также симфонических и камерных произведений. Его перу принадлежит музыка ко многим отечественным кинофильмам, самые известные из которых «На войне как на войне», Даурия и «Семь невест ефрейтора Збруева».