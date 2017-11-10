Главные события недели (видео)
Обрушение дома в Ижевске, публикация нового офшорного досье и презентация футбольного мяча ЧМ-2018 — редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате.
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Обрушение дома в Ижевске, публикация нового офшорного досье и презентация футбольного мяча ЧМ-2018 — редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате.
Еще больше событий смотрите в нашей фотогалерее.