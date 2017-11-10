В Уфе за три дня выявили 19 ВИЧ-инфицированных взрослых

В Башкортостане с начала года лабораторно подтверждены 2420 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости на 4,6% ниже уровня прошлого года. В возрастной группе инфицированных преобладают лица от 31 до 40 лет, их 1175 человек. Детей от 0 до 15 лет — 16 человек с диагнозом ВИЧ, подростков в возрасте от 15 до 17 лет — семь человек, от 18 до 20 лет — 27 чел, от 21 до 30 лет — 543 чел, от 41 до 50 лет — 447 чел, от 51 до 60 лет — 161 чел, старше 61 лет — 44 человека.