В Уфе за три дня выявили 19 ВИЧ-инфицированных взрослых
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе с 7 по 10 ноября выявлено 19
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе с 7 по 10 ноября выявлено 19
В Башкортостане с начала года лабораторно подтверждены 2420 случаев
Основным путем заражения остается половой путь передачи инфекции — 72%, привели данные в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
По словам главного врача Центра Рафаэля Яппарова, в целом по стране за весь период наблюдения родилось от
«Целевые показатели по антенатальной, интранатальной и постнатальной химиопрофилактике, установленные в Стратегии противодействия