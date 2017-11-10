Мэттью Макконахи в свой день рождения раздал 4500 индеек

Вместе с добровольцами от лица производителя бурбона «Дикая индейка» он доставил в общей сложности 4500 индеек. Сам актер в свободное от съемок времени работает креативным директором бренда.

Макконахи поблагодарил волонтеров, которые присоединись к акции в День благодарения: «Спасибо всем, кто пожертвовал своей субботой ради такого проекта. Мы с моей семьей верим, что чем больше ты жертвуешь, тем больше ты можешь создать в своей жизни. Спасибо вам большое! Пойдемте делать людей счастливыми!».