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19:52 (мск), источник: Esquire

Мэттью Макконахи в свой день рождения раздал 4500 индеек

Свой 48-й день рождения Мэтью Макконахи провел в Кентукки за раздачей индеек ко дню благодарения, который американцы отмечают в этом году 23 ноября.

Вместе с добровольцами от лица производителя бурбона «Дикая индейка» он доставил в общей сложности 4500 индеек. Сам актер в свободное от съемок времени работает креативным директором бренда.

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Макконахи поблагодарил волонтеров, которые присоединись к акции в День благодарения: «Спасибо всем, кто пожертвовал своей субботой ради такого проекта. Мы с моей семьей верим, что чем больше ты жертвуешь, тем больше ты можешь создать в своей жизни. Спасибо вам большое! Пойдемте делать людей счастливыми!».

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