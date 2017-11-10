Разработчики представили искусственный интеллект для бесконечного забалтывания мошенников
Новозеландская организация по защите информации Netsafe представила сервис Re: scam — искусственный интеллект, способный забалтывать
Новозеландская организация по защите информации Netsafe представила сервис Re: scam — искусственный интеллект, способный забалтывать
Разработчики научили бота вести бесконечные беседы.
Бот начинает работать, когда пользователь пересылает письмо мошенников на me@rescam.org. В Netsafe объясняют, что
Бот может вести диалоги бесконечно и менять «личности», чтобы мошенники ничего не заподозрили. Бот постоянно обучается и собирает информацию о преступниках, которая в будущем может помочь в борьбе с ними. Re: scam отправил больше 16 тыс писем: на общение с ним мошенники потратили 25 дней и 14 часов.
фрагмент переписки с Re: scam.
«— Вы хотите стать членом великой масонской организации? Хотите получать по $5 млн каждую неделю? Хотите стать успешным? Напишите нам.
— Дорогие масоны! Какой замечательный сюрприз. С удовольствием вступлю в ваше тайное общество. Скажите, у вас есть игры в лото по вечерам?
— У нас нет вечерних игр в лото. Пожалуйста, заполните форму, прикрепленную ниже, чтобы получить $5 млн.
—Прекрасно. Чтобы меня не отследили, я буду отправлять вам номер счета по одной цифре. Готовы? 4.
— В этом нет необходимости.
— 7.
В июле ученые из Университета Северной Каролины рассказали о разработке бота, который способен убеждать людей. Доцент по когнитивной науке Самира Шейх уже разработала прототип чатбота на основе искусственного интеллекта и научила его изменять мнение собеседника.