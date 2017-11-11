Итальянский курорт Позитано ввел налоги на фото и видеосъемку

Источник: БЕЛТА

Власти итальянского курорта Позитано решили, что за возможность запечатлеть удивительные по красоте пейзажи нужно платить. В частности, на фотографии введен налог в размере 1 тыс. евро, а на видеозаписи — 2 тыс. евро, передают информагентства.

Нововведение пока касается тех, кто делает фотографии или записывает видео в коммерческих или рекламных целях. Журналисты, блогеры и туристы освобождены от обязательного взноса в бюджет.

Таким образом, модельные агентства, туристические порталы, турфирмы и дизайнеры не могут устроить бесплатную фотосессию в городе, не уплатив налог.