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07:29 (мск), источник: БЕЛТА

Итальянский курорт Позитано ввел налоги на фото и видеосъемку

Нововведение пока касается тех, кто делает фотографии или записывает видео в коммерческих или рекламных целях. Журналисты, блогеры и туристы освобождены от обязательного взноса в бюджет.

Источник: БЕЛТА

Власти итальянского курорта Позитано решили, что за возможность запечатлеть удивительные по красоте пейзажи нужно платить. В частности, на фотографии введен налог в размере 1 тыс. евро, а на видеозаписи — 2 тыс. евро, передают информагентства.

Нововведение пока касается тех, кто делает фотографии или записывает видео в коммерческих или рекламных целях. Журналисты, блогеры и туристы освобождены от обязательного взноса в бюджет.

Таким образом, модельные агентства, туристические порталы, турфирмы и дизайнеры не могут устроить бесплатную фотосессию в городе, не уплатив налог.

Свое решение мэр города объяснил так: «Далеко не каждой компании дано право ассоциировать свой бренд с Позитано». К тому же нововведение улучшит организацию дорожного движения, поскольку импровизированные съемочные площадки часто блокируют проезд по центральным улицам.

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