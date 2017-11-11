Комик Луи Си Кей признался в сексуальных домогательствах

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Комик выразил сожаление, что пользовался властью над женщинами, которые им восхищались. Кроме того, Луи Си Кей заявил, что «всю карьеру говорил, что хотел», но теперь пришло время «сделать шаг назад и потратить время, чтобы послушать».

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Как писал портал iz.ru, сразу пять женщин обвинили Луи Си Кея в непристойном поведении. В частности, сексуальным домогательствам подверглись актрисы Джулия Волов, Дана Мин Гудман, Эбби Шакнер и Ребекка Корри.

По словам пострадавших, они боялись открыто выступить против комика, поскольку тот обладал властью и мог «поставить крест» на их карьере.