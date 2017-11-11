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00:23 (мск), источник: Известия

Комик Луи Си Кей признался в сексуальных домогательствах

Известный американский комик Луи Си Кей, обвиненный в сексуальных домогательствах к женщинам, признал вину и раскаялся в своих поступках. Заявление артиста распространило издание Huffington Post.

Источник: Reuters

Комик выразил сожаление, что пользовался властью над женщинами, которые им восхищались. Кроме того, Луи Си Кей заявил, что «всю карьеру говорил, что хотел», но теперь пришло время «сделать шаг назад и потратить время, чтобы послушать».

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Как писал портал iz.ru, сразу пять женщин обвинили Луи Си Кея в непристойном поведении. В частности, сексуальным домогательствам подверглись актрисы Джулия Волов, Дана Мин Гудман, Эбби Шакнер и Ребекка Корри.

По словам пострадавших, они боялись открыто выступить против комика, поскольку тот обладал властью и мог «поставить крест» на их карьере.

США захлестнула волна скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Под подозрения попали продюсер Харви Вайнштейн, актеры Дастин Хоффман, Кевин Спейси, Стивен Сигал и даже бывший президент США Джордж Буш-старший, которому в этом году исполнилось 93 года.

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