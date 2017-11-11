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04:32 (мск), источник: Известия

Футболистка Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу ФИФА Блаттера

Одна из самых узнаваемых футболисток мира, вратарь сборной США Хоуп Соло обвинила бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в сексуальных домогательствах.

Источник: Reuters

По словам 36-летний спортсменки, инцидент произошел во время церемонии награждения премии «Золотой мяч». Соло утверждает, что за несколько мгновений до того, как выйти с Блаттером на сцену, он схватил ее за ягодицы, пишет Guardian.

Хоуп Соло провела за сборную США более 200 матчей. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и серебряным призером мирового первенства.

Йозефф Блаттер занимал должность президента ФИФА с 1998 по 2015 год. Функционер оставил свой из-за коррупционного скандала. Позднее Блаттера отстранили от футбола на восемь лет. Впоследствии срок дисквалификации сократили до шести лет.

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