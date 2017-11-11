На вершине вулкана Попокатепетль произошел мощный взрыв. Видео

Высота пеплового столба, выброшенного проснувшимся вулканом, составила порядка двух километров. В близлежащих населенных пунктах ожидается выпадение пепла. Власти контролируют ситуацию, пишет Excelsior.

Имя вулкана, Попокатепетль, переводится как «Дымящийся холм». Возле него находятся штаты Пуэбла и Тласкала, а также столица страны — город Мехико.