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10:16 (мск), источник: Губерния онлайн

«Дом с колоннами» до основания снесли в Хабаровском аэропорту

На демонтаж терминала потребовалось больше месяца.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровском аэропорту полностью снесли «Дом с колоннами», который раньше служил международным терминалом и аэровокзалом для особо важных персон. Сейчас рабочие расчищают площадку, на которой в будущем появится терминал международных авиалиний. В пресс-службе воздушного порта рассказали, что другого места для нового здания нет, сообщает портал «Губерния».

Напомним, здание 1954 года постройки признали ветхим и не имеющим исторической ценности. Демонтировать его начали в начале октября.

Начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко рассказала корреспонденту портала, что снос терминала прошел с опережением графика.

«Подготовка к демонтажу здания началась в сентябре. Рабочие огородили “Дом с колоннами” забором и подогнали к нему тяжелую технику. В начале октября они приступили к сносу — и вот на днях закончили, хотя по плану это должно было произойти в середине ноября. Сейчас экскаваторы расчищают площадку, чтобы подвести инженерные коммуникации (кабели электропередачи) для возведения нового и современного международного терминала», — рассказала Марина Кравченко.

Собеседница отметила, что погода только раз вмешалась в планы строителей.

«Сильный ветер, который обрушился на город в конце октября, внес свои коррективы в демонтаж здания. Дело в том, что на крыше бывшего терминала была башня, где еще в прошлом веке работали диспетчеры. Чтобы порывы ветра ее не повалили, инженеры решили снести вышку пораньше. 31 октября башню демонтировал экскаватор», — добавила начальник пресс-службы.

Также Марина Кравченко рассказала, почему «Дом с колоннами», который многие считали украшением аэропорта, нельзя было сохранить.

«Многие спрашивают, почему именно на месте старого будет новый терминал. Ответ прост — пассажирский терминал должен располагаться на территории, примыкающей к перрону, к которому подъезжают самолеты. То есть новый аэровокзал возможно построить только на этом месте. Другие варианты отсутствуют — все места уже заняты, ведь вдоль аэродромного комплекса расположен целый ряд объектов: терминалы (пассажирские и грузовой), складские помещения и парковка», — объяснила Марина Кравченко.

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