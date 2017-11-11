Получить перерасчет пенсий приморцы смогут в МФЦ
За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года.
За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года.
За перерасчётом пенсии жители Приморья могут обратиться в МФЦ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Директора краевого многофункционального центра Сергей Александров рассказал, что для перерасчета пенсии необходимо собрать пакет документов (заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие нестраховые периоды, в том числе свидетельства о рождении детей) и обратиться в ближайший многофункциональный центр, отделение Сбербанка, Пенсионного фонда и Почты России.