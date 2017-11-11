Получить перерасчет пенсий приморцы смогут в МФЦ

За перерасчётом пенсии жители Приморья могут обратиться в МФЦ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Рассчитывать на перерасчет страховой пенсии можно приморцам пенсионного возраста, имеющих двух и более детей, а также получавшим невысокую заработную плату или имеющим небольшой трудовой стаж. За перерасчетом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года.