Экономим тысячи часов: Приморье лидирует в оформлении ДТП по европротоколу

Владивосток, 11 ноября, PrimaMedia.

Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу, в Приморском крае по итогам января — сентября 2017 года составила 57%. В целом в России этот показатель составляет 32%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков.

Следом за Приморским краем в рейтинге российского европротокола следуют Волгоградская (46%) и Ростовская (42%) области. Одни из самых низких показателей в Алтайском крае (11%), Татарстане (14%) и Нижегородской области (18%). Всего за девять месяцев в России европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев. Сумма выплат по этой процедуре составила 8,6 млрд рублей, что на 28% больше к аналогичному периоду 2016 года (6,7 млрд рублей). Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тысячи рублей, в январе — сентябре 2015 года она составляла 22,5 тысячи рублей.