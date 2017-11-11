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09:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экономим тысячи часов: Приморье лидирует в оформлении ДТП по европротоколу

Максимальный размер возмещения по «европротоколу» в России составляет 50 тысяч рублей.

Владивосток, 11 ноября, PrimaMedia.

Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу, в Приморском крае по итогам января — сентября 2017 года составила 57%. В целом в России этот показатель составляет 32%, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков.

Следом за Приморским краем в рейтинге российского европротокола следуют Волгоградская (46%) и Ростовская (42%) области. Одни из самых низких показателей в Алтайском крае (11%), Татарстане (14%) и Нижегородской области (18%). Всего за девять месяцев в России европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев. Сумма выплат по этой процедуре составила 8,6 млрд рублей, что на 28% больше к аналогичному периоду 2016 года (6,7 млрд рублей). Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тысячи рублей, в январе — сентябре 2015 года она составляла 22,5 тысячи рублей.

«Европротокол» (Европейский протокол) — это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Позволяет самостоятельно зафиксировать факт ДТП для дальнейшего обращения в страховую компанию за получением возмещения, и оперативно покинуть место ДТП, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, она ежегодно экономит водителям тысячи часов. Максимальный размер возмещения по «европротоколу» в России составляет 50 тысяч рублей.

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