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09:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Кикбоксер Александр Захаров вновь прославил Приморье (фото)

Триумфальное выступление самого титулованного воспитанника приморской Федерации кикбоксинга на Чемпионате мира в Будапеште — Александр Захаров стал единственным приморским кикбоксером, которому удалось дважды выиграть главный турнир любительского спорта, сообщает «Deita. ru».

Александр Захаров — двукратный чемпион мира! Всего на турнире приморский спортсмен провел четыре боя. В первом — нокаутировал соперника из Сербии, во втором также уверенно одержал победу над украинским кикбоксером. В третьем, полуфинальном бою, Александр Захаров не оставил никаких шансов сопернику — нокаутировал спортсмена из Италии и уверенно вышел в финал.

«Золотой» бой, который должен был назвать чемпиона мира 2017 года, состоялся в пятницу, 10 ноября, поздно вечером по местному времени. Родные, друзья, спортсмены и тренеры с волнением ждали этот финал. Особенно «болели» за Александра Захарова в родном городе Уссурийске.

Это был и психологически трудный бой — Александр выходил в ринг в звании действующего чемпиона мира. Также на мировое первенство он впервые приехал в звании капитана сборной России — это не только почет, но и большая ответственность. И, самое главное, что в финале наш спортсмен встретился с кикбоксером из Болгарии — Атанасом Божиловым. В прошлом году именно с ним также в финале, Александр Захаров боксировал за звание чемпиона Европы в Мариборе (Словения).

Тогда Александр выиграл и стал лучшим спортсменом европейского континента. Естественно, болгарин был настроен очень решительно и стремился взять реванш, но Александр Захаров не дал сопернику ни единого шанса. Воспитанник приморской Федерации кикбоксинга уверенно провел весь финальный бой и заслуженно одержал победу.

Наставник нашего спортсмена — прославленный тренер Андрей Подоплелов отметил, что Саша — опытный боец. «Особых наставлений на финал не было, я просто старался ему не мешать, — сказал наставник чемпиона. — Мы с ним занимаемся вместе с 2002 года, когда Саша пришел 11-летним школьником в секцию кикбоксинга ЦРТДЮ, на базе школы № 31. За это время Саша завоевал все возможные титулы и награды. Сегодня он — чемпион мира 2015-го и 2017-го годов; чемпион Европы 2016 года и капитан сборной команды России по кикбоксингу».

Добавим, что победа на нынешнем чемпионате мира принесла Александру Захарову почетное звание «Заслуженный мастер спорта России», а его наставнику — старшему тренеру Федерации кикбоксинга Андрею Подоплелову звание «Заслуженный тренер России».

«За Сашу болели все приморцы, кто имеет отношение к кикбокингу, — рассказал в беседе с «Deita.ru» президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин. — Трансляция в Интернете позволила посмотреть все бои в режиме реального времени. И, конечно, финал! Каждый из нас смог разделить с Александром Захаровым, его наставником — Андреем Подоплеловым, радость победы.

Впервые приморский кикбоксер дважды смог выиграть чемпионат мира и это — феноменальный успех! От всей души поздравляем Александра Захарова с заслуженной наградой и желаем ему дальнейших побед, — отметил Виктор Тарабарин.

По его мнению, победа Александра очень важна для приморских спортсменов.

«Александр Захаров вновь показал ребятам, которые занимаются кикбоксингом, что они также могут добиться больших успехов. Но чтобы стать чемпионом и быть первым, как Александр Захаров, необходимо трудиться. Золотые медали добываются многочасовыми тренировками и преодолением трудностей. Именно это позволяет побеждать и в спорте, и в жизни», — подчеркнул Виктор Тарабарин.

Родные, друзья, коллеги с нетерпением ждут возвращения триумфатора чемпионата мира — 2017. С победой и завоеванным в честной борьбе почетным трофеем.

Инна Эстрина.

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