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07:43 (мск), источник: Nur.kz

Спасшаяся от расстрела 101-летняя бабушка из США хочет обрести покой в Казахстане

101-летняя Асия Сардарбек, родившаяся в Казахстане и ныне живущая в Америке, мечтает вернуться на родину, сообщает «Хабар 24».

Источник: Nur.kz

За свой век бабушка Асия успела пожить в разных местах, и уже сорок лет проживает в США вместе с дочерьми — 80-летней Роной и 70-летней Аминой.

Долгожительницу беспокоят болезни и тоска по родине.

Престарелой женщине сложно передвигаться, она уже не встает с кровати и мечтает попасть в Казахстан, чтобы здесь найти покой.

«Мне было 10 лет, когда к нам в поселок Шу Жамбылской области приехали войска, чтобы нас раскулачивать. Некоторых сразу расстреливали, а у других отбирали имущество и скот. Все записали — сколько у нас верблюдов, коров, баранов. И потом поставили печати на наши руки. Потом мы узнали, что это означает расстрел. Тогда мы с семьей бежали. Моя Хадиша апай посадила меня на спину, и мы отправились в долгий путь», — вспоминает долгожительница.

Семья через степи, Амударью и горные ущелья перебралась в Афганистан.

Спустя несколько лет Асию заметил сын афганистанского правителя, за которого она и вышла замуж.

«Хорошие люди были. Не позволяли мне убирать, стирать, готовить еду. У меня была прислуга», — говорит женщина.

Свекр нанял рабочих казахов, чтобы дать ей возможность помнить родной язык.

Вскоре муж Асии возглавил министерство обороны Афганистана, но в 1979 году ситуация в стране вынудила их бежать.

В Афганистан вошли советские войска, а Асия Сардарбек выехала в Турцию, Германию и США. Вашингтон стал ее домом на последние 40 лет.

Пару месяцев назад ее дочери посетили Казахстан.

«Это было невероятно. За короткое время ваш президент так много сделал. Это восхитительно. Красивые дома, красивая Астана. Я хотела бы поприветствовать президента Назарбаева и выразить слова восхищения. Я люблю родину своей мамы, и мы провели прекрасное время. Желаем дальнейших успехов вашей стране, крепкого здоровья и долгих лет жизни», — высказалась Амина Амири.

Бабушка Асия рада, что дети посетили ее родину. Несмотря на то, что она не была в Казахстане 90 лет, долгожительница сумела сохранить казахский язык, обычаи и традиции.

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