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07:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сайлыбаева: Казахстан в выходные накроют туманы

Ночные и утренние туманы сохранятся на большей части территории Казахстана, рассказала Sputnik Казахстан инженер-синоптик «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

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Источник: Sputniknews.kz

«С антициклоном, сместившимся на Казахстан, в выходные дни в большинстве областей ожидается прохладная погода без осадков. Лишь на западе и в субботу на востоке страны ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, гололед. Ну, а туманы в ночные и утренние часы сохранятся на большей части территории Казахстана», — сказала Сайлыбаева.

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