Сайлыбаева: Казахстан в выходные накроют туманы

«С антициклоном, сместившимся на Казахстан, в выходные дни в большинстве областей ожидается прохладная погода без осадков. Лишь на западе и в субботу на востоке страны ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, гололед. Ну, а туманы в ночные и утренние часы сохранятся на большей части территории Казахстана», — сказала Сайлыбаева.