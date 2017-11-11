Ни дорог, ни света, ни медицины: прокуратура проверила, как живут люди в глубинке Приморья
Сложная ситуация жителей труднодоступных районов края взята на контроль.
Сложная ситуация жителей труднодоступных районов края взята на контроль.
Владивосток, 11 ноября, PrimaMedia.
Прокуратура Приморского края провела проверку соблюдения прав жителей региона в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на медицинское и социальное обслуживание, получение транспортных и коммунальных услуг. Специалисты надзорного ведомства пришли к неутешительным выводам. Правоохранители обнаружили свыше 100 нарушений закона и приняли более 50 актов прокурорского реагирования.
Установлено, что в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах допускаются факты ненадлежащей оснащенности медицинских кабинетов необходимой техникой и приборами, нарушения в работе подразделений скорой медицинской помощи, факты ненадлежащего содержания сетей электроснабжения, ненадлежащего исполнения обязанностей по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения на и др.
Прокуроры Партизанска, Яковлевского, Ханкайского, Ольгинского, Чугуевского, Партизанского районов, Лесозаводска приняли меры реагирования по факту неукомплектованности медицинских учреждений специалистами, несоблюдения порядка оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме. Прокуратура Яковлевского района внесла представление главному врачу центральной районной больницы в связи с тем, что в ФАПе, расположенном в с.
Аналогичные нарушения прав жителей 14 населённых пунктов на получение медицинской помощи выявлены в деятельности КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», в связи с этим их руководителям внесены представления.
Прокурор Красноармейского района и Дальнереченский межрайоннй прокурор выявили факты ненадлежащего содержания органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями сетей электроснабжения, приводящие к системным аварийным отключениям электроэнергии. Прокурор Кировского района и Лесозаводский межрайонный прокурор вскрыли факты непринятия органами местного самоуправления мер по постановке на учет бесхозных коммунальных сетей. По всем случаям нарушений прокуроры приняли меры реагирования и внесли 4 представления об устранении нарушений закона.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тернейского района установила, что автодороги общего пользования краевого назначения «Рудная Пристань — Терней» и «Терней — Малая Кема», а также расположенные на них дорожные сооружения содержатся в ненадлежащем техническом состоянии и требуют ремонта.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района предъявила исковое заявление о возложении на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обязанности привести указанные автомобильные дороги в надлежащее техническое состояние.
По аналогичным основаниям приняты меры реагирования прокурорами Партизанска, Кировского, Яковлевского и Партизанского районов.
Результаты рассмотрения принятых актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре края.