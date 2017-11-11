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09:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ни дорог, ни света, ни медицины: прокуратура проверила, как живут люди в глубинке Приморья

Сложная ситуация жителей труднодоступных районов края взята на контроль.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 ноября, PrimaMedia.

Прокуратура Приморского края провела проверку соблюдения прав жителей региона в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на медицинское и социальное обслуживание, получение транспортных и коммунальных услуг. Специалисты надзорного ведомства пришли к неутешительным выводам. Правоохранители обнаружили свыше 100 нарушений закона и приняли более 50 актов прокурорского реагирования.

Установлено, что в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах допускаются факты ненадлежащей оснащенности медицинских кабинетов необходимой техникой и приборами, нарушения в работе подразделений скорой медицинской помощи, факты ненадлежащего содержания сетей электроснабжения, ненадлежащего исполнения обязанностей по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения на и др.

Прокуроры Партизанска, Яковлевского, Ханкайского, Ольгинского, Чугуевского, Партизанского районов, Лесозаводска приняли меры реагирования по факту неукомплектованности медицинских учреждений специалистами, несоблюдения порядка оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме. Прокуратура Яковлевского района внесла представление главному врачу центральной районной больницы в связи с тем, что в ФАПе, расположенном в с. Николо-Михайловка, прием пациентов фактически не осуществлялся по причине нахождения фельдшера в отпуске. При этом, какой-либо график взаимозаменяемости руководством больницы утвержден не был.

Аналогичные нарушения прав жителей 14 населённых пунктов на получение медицинской помощи выявлены в деятельности КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», в связи с этим их руководителям внесены представления.

Прокурором Тернейского района установлено, что на территории с. Максимовка, с. Самарга, с. Усть-Соболевка в нарушение Федерального закона «Об электроэнергетике» не обеспечено круглосуточное и бесперебойное предоставление потребителям услуги электроснабжения. В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района приняты меры по защите в судебном порядке прав граждан, проживающих в указанных населенных пунктах.

Прокурор Красноармейского района и Дальнереченский межрайоннй прокурор выявили факты ненадлежащего содержания органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями сетей электроснабжения, приводящие к системным аварийным отключениям электроэнергии. Прокурор Кировского района и Лесозаводский межрайонный прокурор вскрыли факты непринятия органами местного самоуправления мер по постановке на учет бесхозных коммунальных сетей. По всем случаям нарушений прокуроры приняли меры реагирования и внесли 4 представления об устранении нарушений закона.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тернейского района установила, что автодороги общего пользования краевого назначения «Рудная Пристань — Терней» и «Терней — Малая Кема», а также расположенные на них дорожные сооружения содержатся в ненадлежащем техническом состоянии и требуют ремонта.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района предъявила исковое заявление о возложении на департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обязанности привести указанные автомобильные дороги в надлежащее техническое состояние.

По аналогичным основаниям приняты меры реагирования прокурорами Партизанска, Кировского, Яковлевского и Партизанского районов.

Результаты рассмотрения принятых актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре края.

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