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06:48 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, к чему приводит регулярное посещение сауны

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Регулярное посещение сауны снижает вероятность целого ряда заболеваний и положительно влияет на продолжительность жизни, говорится в исследовании медиков из Университета Восточной Финляндии, опубликованном в научном издании The Conversation.

Источник: РИА "Новости"

В работе сообщается, что группа ученых из Финляндии и Великобритании в течение 24 лет наблюдала за состоянием здоровьем 1620 мужчин.

Согласно выводам медиков, регулярное посещение сауны (четыре-семь раз в неделю) снижает риск высокого кровяного давления почти на 50%.

Авторы объясняют это тем, что повышенная температура приводит к ускорению сердцебиения и расширению кровеносных сосудов кожи, что, в свою очередь, улучшает кровообращение.

Кроме того, отмечается снижение случаев заболевания пневмонией и другими респираторными заболеваниями.

Хотя существует неопределенность в отношении того, как сауны уменьшают риск подобных недугов, ученые предполагают, что тепло препятствует скоплению жидкости в легких и улучшает вентиляцию.

Предыдущая работа ученых, в которой отслеживалось состояние здоровья 2300 мужчин на протяжении 20 лет, была опубликована в 2015 году. Она показала, что любители сауны значительно меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и приобретенного слабоумия, живя при этом дольше.

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