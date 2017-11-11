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10:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт: С Михаилом Задорновым мы грустно смеялись над тем, что отличало нас от всего мира

Глава региона выразил соболезнование в связи с кончиной известного артиста.

Хабаровск, 11 ноября, AmurMedia.

«Вместе с Михаилом Задорновым мы грустно смеялись над тем, что отличало нас, россиян, от всего мира». Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Известный российский сатирик, драматург, член Союза писателей России ушёл из жизни 10 ноября после тяжелой болезни. Ему было 69 лет.

«Михаил Николаевич любим жителями края. Не одно поколение хабаровчан стремилось достать билеты на его концерты и творческие встречи, проходившие с неизменным успехом. Его активная гражданская позиция, патриотизм, любовь к России и Дальнему Востоку всегда находила живой отклик в сердцах почитателей его таланта. Вместе с Михаилом Задорновым мы грустно смеялись над тем, что отличало нас, россиян, от всего остального мира», — отметил Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, благодаря известному сатирику в Хабаровске появился памятник его отцу — писателю Николаю Задорнову, чье творчество увековечило историю становления российского Дальнего Востока. Михаил Николаевич дал путевку в жизнь многим начинающим актерам, писателям и сценаристам. С энтузиазмом он откликался на все новое, живо реагировал на все изменения в общественной и политической жизни страны, высвечивал негатив со свойственным только ему грустным сарказмом.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Задорнова. Настоящий человек и патриот, он навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах», — сказал Вячеслав Шпорт.

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