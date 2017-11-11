Во Владивостоке предприниматель потерял полмиллиона рублей
Владелец пропажи через соцсети просит вернуть потерянные деньги.
Владелец пропажи через соцсети просит вернуть потерянные деньги.
Владивосток, 11 ноября, PrimaMedia.
Владивостокский предприниматель выронил из кармана конверт с 500 тысяч рублей в районе дома № 8 по Партизанскому проспекту. Пропажу подобрала неизвестная девушка, которая, обнаружив в свертке деньги, поспешила покинуть место находки, сообщает ИА PrimaMedia.
Случай утери крупной суммы денег произошел в пятницу, 10 ноября. На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома, видно, как мужчина, выходящий из своего офиса, роняет сверток на землю, а вскоре случайная прохожая замечает его и, убедившись в ценности находки, уходит из поля зрения.
Владелец денежной пропажи обратился к девушке, которой посчастливилось найти столь крупную сумму денег, через соцсети с просьбой их вернуть.