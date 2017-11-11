Во Владивостоке предприниматель потерял полмиллиона рублей

Владивостокский предприниматель выронил из кармана конверт с 500 тысяч рублей в районе дома № 8 по Партизанскому проспекту. Пропажу подобрала неизвестная девушка, которая, обнаружив в свертке деньги, поспешила покинуть место находки, сообщает ИА PrimaMedia.

Случай утери крупной суммы денег произошел в пятницу, 10 ноября. На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома, видно, как мужчина, выходящий из своего офиса, роняет сверток на землю, а вскоре случайная прохожая замечает его и, убедившись в ценности находки, уходит из поля зрения.