Ночные гонщики мешают спать жителям Владивостока
Громкие звуки глушителей и визг колес не дают владивостокцам уснуть.
Громкие звуки глушителей и визг колес не дают владивостокцам уснуть.
Любители дрифта во Владивостоке мешают спать по ночам местным жителям, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Одной из самых популярных и любимых трасс местных «гонщиков» являются крутые повороты на фуникулер и само кольцо фуникулера. Минувшей ночью автолюбители вновь состязались в мастерстве дрифта. Все это шоу сопровождалось громки ревом моторов, глушителей и визгом колес. Жильцы близлежащих домов с дрифтерами радости не разделяют, так как громкие звуки не дают им спать по ночам.
Такие гонки устраиваются местными автомобилистами почти каждый день. Кроме того, что «гонщики» нарушают спокойствие в городе, они еще и создают аварийные ситуации, в которых могут пострадать невинные люди.