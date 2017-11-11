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09:26 (мск), источник: VLADNEWS

Ночные гонщики мешают спать жителям Владивостока

Громкие звуки глушителей и визг колес не дают владивостокцам уснуть.

Источник: VLADNEWS

Любители дрифта во Владивостоке мешают спать по ночам местным жителям, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Одной из самых популярных и любимых трасс местных «гонщиков» являются крутые повороты на фуникулер и само кольцо фуникулера. Минувшей ночью автолюбители вновь состязались в мастерстве дрифта. Все это шоу сопровождалось громки ревом моторов, глушителей и визгом колес. Жильцы близлежащих домов с дрифтерами радости не разделяют, так как громкие звуки не дают им спать по ночам.

Такие гонки устраиваются местными автомобилистами почти каждый день. Кроме того, что «гонщики» нарушают спокойствие в городе, они еще и создают аварийные ситуации, в которых могут пострадать невинные люди.

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