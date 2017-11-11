Ночные гонщики мешают спать жителям Владивостока

Одной из самых популярных и любимых трасс местных «гонщиков» являются крутые повороты на фуникулер и само кольцо фуникулера. Минувшей ночью автолюбители вновь состязались в мастерстве дрифта. Все это шоу сопровождалось громки ревом моторов, глушителей и визгом колес. Жильцы близлежащих домов с дрифтерами радости не разделяют, так как громкие звуки не дают им спать по ночам.