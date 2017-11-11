Университет Инха отправит студентов на обучение в австралийский вуз
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Университет Инха в Ташкенте и Университет Картина (Австралия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает ИА «Жахон».
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Университет Инха в Ташкенте и Университет Картина (Австралия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает ИА «Жахон».
Документ предусматривает проведение совместных исследований в области ИКТ, обмен опытом между преподавателями этих вузов.
Ректор Университета Инха в Ташкенте С. Бабаходжаева рассказала, что в настоящее время ведется работа по созданию международного инновационного центра по
В рамках подписанного меморандума предусмотрено проведение совместных исследований по различным направлениям ИКТ, организация тренингов и разработка образовательных проектов.
Также стороны планируют наладить обмен студентами и преподавателями для прохождения обучения и обмена опытом. В частности, студенты Узбекистана получат возможность обучаться в магистратуре и докторантуре в Университете Картина.
Одной из первых совместных программ станет обучение в магистратуре по схеме «1+1», то есть студенты один год будут обучаться в Университете Инха в Ташкенте и один год в Университете Картина. Для более плодотворного обмена опытом и педагогическими технологиями планируется приглашать преподавателей из Австралии для проведения занятий с узбекскими студентами.
Университет Картина является одним из ведущих вузов Австралии, в котором обучаются почти 60 тысяч студентов, около 40 процентов из них — иностранцы. Университет известен благодаря качеству преподавания, а также