Университет Инха отправит студентов на обучение в австралийский вуз

Источник: Sputnik

Документ предусматривает проведение совместных исследований в области ИКТ, обмен опытом между преподавателями этих вузов.

Ректор Университета Инха в Ташкенте С. Бабаходжаева рассказала, что в настоящее время ведется работа по созданию международного инновационного центра по физико-техническим исследованиям, который должен стать ключевой платформой для реализации различных проектов совместно с Университетом Картина и другими ведущими вузами мира.

В рамках подписанного меморандума предусмотрено проведение совместных исследований по различным направлениям ИКТ, организация тренингов и разработка образовательных проектов.

Также стороны планируют наладить обмен студентами и преподавателями для прохождения обучения и обмена опытом. В частности, студенты Узбекистана получат возможность обучаться в магистратуре и докторантуре в Университете Картина.

Одной из первых совместных программ станет обучение в магистратуре по схеме «1+1», то есть студенты один год будут обучаться в Университете Инха в Ташкенте и один год в Университете Картина. Для более плодотворного обмена опытом и педагогическими технологиями планируется приглашать преподавателей из Австралии для проведения занятий с узбекскими студентами.