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08:35 (мск), источник: Sputnik

Университет Инха отправит студентов на обучение в австралийский вуз

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Университет Инха в Ташкенте и Университет Картина (Австралия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает ИА «Жахон».

Источник: Sputnik

Документ предусматривает проведение совместных исследований в области ИКТ, обмен опытом между преподавателями этих вузов.

Ректор Университета Инха в Ташкенте С. Бабаходжаева рассказала, что в настоящее время ведется работа по созданию международного инновационного центра по физико-техническим исследованиям, который должен стать ключевой платформой для реализации различных проектов совместно с Университетом Картина и другими ведущими вузами мира.

В рамках подписанного меморандума предусмотрено проведение совместных исследований по различным направлениям ИКТ, организация тренингов и разработка образовательных проектов.

Также стороны планируют наладить обмен студентами и преподавателями для прохождения обучения и обмена опытом. В частности, студенты Узбекистана получат возможность обучаться в магистратуре и докторантуре в Университете Картина.

Одной из первых совместных программ станет обучение в магистратуре по схеме «1+1», то есть студенты один год будут обучаться в Университете Инха в Ташкенте и один год в Университете Картина. Для более плодотворного обмена опытом и педагогическими технологиями планируется приглашать преподавателей из Австралии для проведения занятий с узбекскими студентами.

Университет Картина является одним из ведущих вузов Австралии, в котором обучаются почти 60 тысяч студентов, около 40 процентов из них — иностранцы. Университет известен благодаря качеству преподавания, а также научно-исследовательской работе, проводимой в его лабораториях.

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