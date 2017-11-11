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08:29 (мск), источник: 365info.kz

В колбасах обнаружили патогенную микрофлору

Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о том, что найдено в продуктах с прилавков казахстанских магазинов.

Источник: 365info.kz

Бекшин выступил на пресс-конференции в Астане 10 ноября. По его словам, из всей отобранной для проверки продукции за 9 месяцев 2017 года в 7,2% обнаружены нарушения.

Больше всего нарушений технического регламента Таможенного союза выявлено в мясной продукции, на нее пришлось 27% всех найденных не соответствий. В частности, у проверенных колбас было превышение влаги и патогенной микрофлоры. Салаты, гамбургеры и пиццы, продававшиеся в кулинарных отделах супермаркетов, тоже не прошли проверку..

Хлебная продукция, рыба, мясо птицы — в этой еде также не все оказалось соответствующим требованиям законодательства. А в мясе курицы, преимущественно импортированном из России, нашли патогенную микрофлору.

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