В колбасах обнаружили патогенную микрофлору

Бекшин выступил на пресс-конференции в Астане 10 ноября. По его словам, из всей отобранной для проверки продукции за 9 месяцев 2017 года в 7,2% обнаружены нарушения.

Больше всего нарушений технического регламента Таможенного союза выявлено в мясной продукции, на нее пришлось 27% всех найденных не соответствий. В частности, у проверенных колбас было превышение влаги и патогенной микрофлоры. Салаты, гамбургеры и пиццы, продававшиеся в кулинарных отделах супермаркетов, тоже не прошли проверку..



Хлебная продукция, рыба, мясо птицы — в этой еде также не все оказалось соответствующим требованиям законодательства. А в мясе курицы, преимущественно импортированном из России, нашли патогенную микрофлору.