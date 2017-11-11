В колбасах обнаружили патогенную микрофлору
Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о том, что найдено в продуктах с прилавков казахстанских магазинов.
Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о том, что найдено в продуктах с прилавков казахстанских магазинов.
Бекшин выступил на
Больше всего нарушений технического регламента Таможенного союза выявлено в мясной продукции, на нее пришлось 27% всех найденных не соответствий. В частности, у проверенных колбас было превышение влаги и патогенной микрофлоры. Салаты, гамбургеры и пиццы, продававшиеся в кулинарных отделах супермаркетов, тоже не прошли проверку..
Хлебная продукция, рыба, мясо птицы — в этой еде также не все оказалось соответствующим требованиям законодательства. А в мясе курицы, преимущественно импортированном из России, нашли патогенную микрофлору.