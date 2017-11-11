Казашку-беркутчи пригласили на учебу в Гарвард и Оксфорд

Главная героиня документального фильма режиссера Отто Белла «The Eagle Huntress» этническая казашка из Монголии Айшолпан учится в 11 классе в средней школы Зайед сомона Өлгий, аймака Баян-Өлгий. Недавно она получила престижную награду Азии «Asia Game Changer Awards 2017».
«Охотница с беркутом — прекрасный фильм. Вы демонстрируете мужество, храбрость и настойчивость женщин и прославляете Монголию на международной арене», —сказал
Н. Айшолпан сказала
«Хотя играть в кино весело, я все еще хочу быть врачом», — сказала она