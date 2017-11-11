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08:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Казашку-беркутчи пригласили на учебу в Гарвард и Оксфорд

Премьер-министр Монголии У. Хүрэлсүх в четверг принял Айшолпан Нургаеву, более известную как девочка-охотница с беркутом, сообщает asiarussia.ru.

Главная героиня документального фильма режиссера Отто Белла «The Eagle Huntress» этническая казашка из Монголии Айшолпан учится в 11 классе в средней школы Зайед сомона Өлгий, аймака Баян-Өлгий. Недавно она получила престижную награду Азии «Asia Game Changer Awards 2017».

«Охотница с беркутом — прекрасный фильм. Вы демонстрируете мужество, храбрость и настойчивость женщин и прославляете Монголию на международной арене», —сказал премьер-министр, поздравив девушку от всего Кабинета министров.

Премьер-министр также выразил признательность родителям Айшолпан за воспитание такой доблестной дочери.

Н. Айшолпан сказала премьер-министру Монголии, что ее мечта — стать врачом. После выхода знаменитого фильма, беркутчи получила предложения от Гарвардского и Оксфордского университета.

«Хотя играть в кино весело, я все еще хочу быть врачом», — сказала она премьер-министру.

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