Трех байкальских нерп из Иркутской области передали зоопарку префектуры Исикава в Японии

Источник: IrkutskMedia.ru

Три нерпы — один самец и две самки — прибыли из Иркутской области в Японию. В дороге их сопровождал ветеринарный врач, который и по прибытии следил за состоянием животных. Сейчас нерпы уже прошли период адаптации и чувствую себя хорошо. Торжественная церемония передачи животных в зоопарк префектуры Исикава состоялась сегодня, 11 ноября. В ней принял участие губернатор Приангарья Сергей Левченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

«Уверен, сегодня мы вписываем в книгу многолетних отношений Иркутской области и префектуры Исикава новую станицу. Ведь нерпа — это символ Байкала, и в знак многолетней дружбы между нашими регионами Иркутская область передает префектуре Исикава трех особей байкальской нерпы. Надеемся, что пребывание здесь этих добрых и умных животных принесет истинное удовольствие не только жителям Исикавы, но и многочисленным туристам из других городов Японии и зарубежных стран. Примечательно, что зоопарк находится в городе Номи, который на протяжении 40 лет побратим с Шелеховом в Иркутской области. Эта дружба также основана на чувствах глубокого уважения и взаимной симпатии», — сказал губернатор.

Сергей Левченко передал главе префектуры Исикава господину Масанори Танимото специально изготовленную памятную табличку, текст которой переведен на английский и японский языки: «Байкальские нерпы переданы в дар зоопарку префектуры Исикава губернатором Иркутской области С. Г. Левченко в знак многолетней дружбы между префектурой Исикава (Япония) и Иркутской областью (Российская Федерация)».

По предложению Сергея Левченко одного нерпенка назвали именем Байкал — в честь великого озера. Двум нерпятам имена придумает японская сторона.

Справка: Зоопарк префектуры Исикава основан 9 октября 1999 года в Tatsunokuchi Hill Park. На 23 га природной местности представлена естественная среда обитания животных. В зоопарке обитают млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные и птицы. Всего насчитывается 300 видов животных. Среди редких животных следует выделить азиатского слона, жирафа, зебру, кенгуру, белого тигра, пантеру.

Зоопарк разделен на несколько зон и отдельных территорий. Это обезьяний лес, долина семейства кошачьих, пруд с водными птицами, море с морскими львами и тюленями. Животные не заперты в клетках, а свободно живут на территории зоопарка.

На территории парка сооружен террариум и аквариум с экзотическими рыбами и рептилиями. Также здесь есть экспонаты динозавров, озера с различными птицами и т. д.