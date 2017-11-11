Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Крупнейшая компания Хорватии отказалась вернуть Сбербанку €1 млрд
Памяти Задорнова: как сатирик выглядел в 80-х (фото)
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Известно, почему Задорнова похоронят в Латвии, а не в России
Вслед за Фриске: что убило Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова - СМИ
Уничтожение боеприпасов ВСУ под Донецком – кадры
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
14События недели в фотографиях
08:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трех байкальских нерп из Иркутской области передали зоопарку префектуры Исикава в Японии

Животные уже прошли период адаптации и чувствую себя хорошо.

Источник: IrkutskMedia.ru

Три нерпы — один самец и две самки — прибыли из Иркутской области в Японию. В дороге их сопровождал ветеринарный врач, который и по прибытии следил за состоянием животных. Сейчас нерпы уже прошли период адаптации и чувствую себя хорошо. Торжественная церемония передачи животных в зоопарк префектуры Исикава состоялась сегодня, 11 ноября. В ней принял участие губернатор Приангарья Сергей Левченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

«Уверен, сегодня мы вписываем в книгу многолетних отношений Иркутской области и префектуры Исикава новую станицу. Ведь нерпа — это символ Байкала, и в знак многолетней дружбы между нашими регионами Иркутская область передает префектуре Исикава трех особей байкальской нерпы. Надеемся, что пребывание здесь этих добрых и умных животных принесет истинное удовольствие не только жителям Исикавы, но и многочисленным туристам из других городов Японии и зарубежных стран. Примечательно, что зоопарк находится в городе Номи, который на протяжении 40 лет побратим с Шелеховом в Иркутской области. Эта дружба также основана на чувствах глубокого уважения и взаимной симпатии», — сказал губернатор.

Сергей Левченко передал главе префектуры Исикава господину Масанори Танимото специально изготовленную памятную табличку, текст которой переведен на английский и японский языки: «Байкальские нерпы переданы в дар зоопарку префектуры Исикава губернатором Иркутской области С. Г. Левченко в знак многолетней дружбы между префектурой Исикава (Япония) и Иркутской областью (Российская Федерация)».

По предложению Сергея Левченко одного нерпенка назвали именем Байкал — в честь великого озера. Двум нерпятам имена придумает японская сторона.

Справка: Зоопарк префектуры Исикава основан 9 октября 1999 года в Tatsunokuchi Hill Park. На 23 га природной местности представлена естественная среда обитания животных. В зоопарке обитают млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные и птицы. Всего насчитывается 300 видов животных. Среди редких животных следует выделить азиатского слона, жирафа, зебру, кенгуру, белого тигра, пантеру.

Зоопарк разделен на несколько зон и отдельных территорий. Это обезьяний лес, долина семейства кошачьих, пруд с водными птицами, море с морскими львами и тюленями. Животные не заперты в клетках, а свободно живут на территории зоопарка.

На территории парка сооружен террариум и аквариум с экзотическими рыбами и рептилиями. Также здесь есть экспонаты динозавров, озера с различными птицами и т. д.

Ishikawa Zoo — наибольший по количеству водных ресурсов зоопарк в Японии. Парк является экологическим садом с живописным пейзажем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аптека №174 выпускает необходимые для населения и медучреждений Иркутска препараты
Проект строящейся 25 лет школы в поселке Атагай Иркутской области скорректируют
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
В Сирии опровергли сообщения о нападении на российский конвой
В Госпогранслужбе Украины объяснили задержание сына Саакашвили
Роскомнадзор допустил запрет работы американских СМИ в России
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Арабская коалиция нанесла авиаудары по зданию минобороны Йемена
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь