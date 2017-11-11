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08:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Какие изменения вводятся в правила дорожного движения с 11 ноября

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Ряд изменений и дополнений в Правила дорожного движения Казахстана вступают в силу с 11 ноября.

Источник: Sputniknews.kz

Новые понятия

Например, в обновленные правила введены такие новые понятия, как «прилегающая территория», «опережение», «такси». Кроме того, изменены термины «обгон» и «обочина», дополнены понятия «перекресток» и «мопед».

Согласно изменениям, прилегающая территория — это территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств.

В связи с этим дополнено понятие «перекресток». Теперь выезд из прилегающей территории не является перекрестком, равно как и места пересечения (примыкания) с полевыми, лесными, выездами из жилых зон и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Появился новый термин «опережение» — движение транспортного средства со скоростью, большей, чем скорость движения транспортного средства, движущегося по соседней полосе, одного направления.

Изменилось понятие обгона. С 11 ноября обгон — это опережение движущегося впереди одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.

К мопедам теперь относится двух- или трехколесное транспортное средство, не только снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, но и с электрическим двигателем, имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.

Понятие «обочина» также изменено. Согласно изменениям, обочина — это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а также использования при чрезвычайных ситуациях.

Введены следующие новые основные понятия, которые ранее отсутствовали в ПДД, среди них:

Такси — легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и багажа, оборудованный в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;.

Ограниченная видимость — видимость водителем дороги менее 100 метров в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.

Дорожные знаки

Кроме того, в соответствии с нововведениями, утвержден ряд новых дорожных знаков.

Понятие знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» дополнено примечанием. Теперь, если вводимое на данном участке дороги ограничение максимальной скорости более чем на 20 километров в час отличается от допускаемой скорости движения на предшествующем участке, применяется ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 километров в час. Для этого последовательно устанавливаются знаки 3.24, удаленные друг от друга на расстоянии от 100 до 150 метров. Вместе с тем, ступенчатое ограничение скорости не применяется перед населенными пунктами, обозначенными знаками 5.22 «Начало населенного пункта», если видимость знаков составляет не менее 150 метров.

Кроме того, теперь предписывающий дорожный знак 4.1.1 «Движение прямо» не запрещает поворот направо на прилегающие территории.

Изменения для велосипедистов

Введены новые понятия, которые ранее отсутствовали в правилах, среди них:

Велосипедист — лицо, управляющее велосипедом.

Велосипедная дорожка — отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги.

Велосипедная полоса движения — полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков.

По велосипедной дорожке и велосипедной полосе разрешается двигаться водителям велосипедов вне зависимости от возраста, а также водителям мопедов. Теперь при отсутствии велосипедной дорожки или велосипедной полосы водителям мопедов и велосипедистам старше 14 лет можно будет двигаться по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, а также по обочине.

Всем велосипедистам, в том числе детям, чей возраст меньше 14 лет, при отсутствии велодорожки или велополосы разрешается двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, но только тогда, когда это не будет создавать опасность для движения пешеходов. В противном случае, велосипедист должен спешиться и продолжить движение как пешеход, ведущий велосипед.

Аэрография разрешена

Дополняются условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Теперь к ним относятся и случаи, если на номерных знаках установлены элементы или устройства, позволяющие скрывать буквенные и цифровые обозначения регистрационного номерного знака.

Также правилами вновь разрешается нанесение на кузов аэрографических трехмерных рисунков. Аэрографию уже отменили поправками по вопросам дорожного движения, теперь отмена прописана и в ПДД.

Запрещена эксплуатация автомобилей, где установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Запрет также касается покрытий или прозрачных цветных пленок на ветровых, передних боковых стеклах салона авто.

Права и обязанности

В изменения ПДД прописано, что полицейский должен незамедлительно подойти к автомобилю, разъяснить причины остановки, а также предъявить по требованию водителя свое служебное удостоверение (без передачи документа). В случае, если водитель нарушил правила и это зафиксировано техсредствами, полицейский должен предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Исключена норма, в соответствии с которой пассажиры были обязаны не покидать транспортное средство без разрешения полицейского в случае остановки. Данная норма уже была исключена поправками по вопросам дорожного движения, теперь она отменена и в правилах дорожного движения.

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