Аральское море сфотографировали с МКС

Источник: Tengrinews

Фотографию он выложил в Twitter.

«Многие меня просили сфотографировать #Аральское море. На днях как раз оно попалось мне в объектив, точнее то, что от него осталось… А ведь до начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире!», — подписал фото космонавт-испытатель.

Отметим, ранее сообщалось, что на проблему Аральского моря обратит внимание «Мисс Казахстан». Она представит экологический проект об Аральском море на «Мисс Мира 2017».

Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения, в 1989 году море распалось на два изолированных водоема — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.