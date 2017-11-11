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09:10 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге перекрыто движение у Макаровского моста

В Екатеринбурге в выходные перекрыто движение транспорта по улице Гражданской от Челюскинцев до Некрасова. Участок закрыли с 08:00 11 ноября до 18:00 12 ноября 2017 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Источник: Reuters

Движение перекрыто из-за реконструкции Макаровского моста, работы проводит городское управление дорожно-строительных работ.

Кроме того, продлено закрытие улицы Машинистов на участке от Гражданской до III Интернационала до 20 ноября.

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