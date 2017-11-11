В Екатеринбурге перекрыто движение у Макаровского моста

В Екатеринбурге в выходные перекрыто движение транспорта по улице Гражданской от Челюскинцев до Некрасова. Участок закрыли с 08:00 11 ноября до 18:00 12 ноября 2017 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.