В Екатеринбурге перекрыто движение у Макаровского моста
В Екатеринбурге в выходные перекрыто движение транспорта по улице Гражданской от Челюскинцев до Некрасова. Участок закрыли с 08:00 11 ноября до 18:00 12 ноября 2017 г., сообщили Накануне.RU в
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В Екатеринбурге в выходные перекрыто движение транспорта по улице Гражданской от Челюскинцев до Некрасова. Участок закрыли с 08:00 11 ноября до 18:00 12 ноября 2017 г., сообщили Накануне.RU в
Движение перекрыто
Кроме того, продлено закрытие улицы Машинистов на участке от Гражданской до III Интернационала до 20 ноября.