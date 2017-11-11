«Стрит Бит» и «От динозавра до компота»: 10 лучших событий выходных

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Краски с песком и картины для чтения: выставка картин Оскара Рабина

Дата: 26 октября — 15 декабря.

Время: 15:00—21:00 .

Место: Мастерская Петра Фоменко, набережная Тараса Шевченко, дом 29.

Возрастные ограничения: 12+

Живопись и графику последних лет, а также более ранние работы художника Оскара Рабина можно увидеть в зимнем саду новой сцены театра «Мастерская Петра Фоменко».

В январе художнику исполнится 90 лет, и сегодня его ставят в один ряд с такими классиками, как Роберт Фальк и Александр Тышлер. В советское время он был лидером нонконформистов, а на знаменитой несанкционированной уличной выставке 1974 года бросился под бульдозер спасать картины. Оскар Рабин разработал новую технику: он стал смешивать масляные краски с песком, чтобы изображение казалось объемным. А с помощью литер художник создал и авторский жанр — картины для чтения.

Вход свободный.

«Стрит Бит»: фестиваль документального кино об уличной культуре

Дата: 29 октября — 19 ноября.

Время: 15:00—17:00 .

Место: кинотеатр «Факел», шоссе Энтузиастов, дом 15/16.

Возрастные ограничения: 16+

Фестиваль документального кино «Стрит Бит» об уличной культуре пройдет в кинотеатре «Факел» при поддержке Бразильского культурного центра, Института имени Гете и фестиваля «Докер». Гости узнают об истории музыки Бразилии, услышат колоритный хип-хоп и познакомятся с необычной техникой граффити.

Все желающие смогут посмотреть фильмы. Среди них «Музыка рабочего класса» / Música Operária (2014, Бразилия, режиссер Лукас Жервила), «Город в импровизации» / Cidade Improvsada (2012, Бразилия, режиссер Элис Риф), «Тут вам не Калифорния» / This Аin’t California (2012, Германия, режиссер Мартен Персиель), «Против стены» / Contra a Parede (2015, Бразилия, режиссеры Гутсаву Аракаки, Жоау Марсело Санчес, Таис Пимента), «Вавилонские мечтатели» / Babylon Dreamers (2016, Германия, Израиль, режиссер Роман Шумунов).

Показы пройдут на языке оригинала с субтитрами. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Istanbul Photo Awards: выставка лучших фотографий

Дата: 10 ноября — 19 ноября.

Время: 10:00—21:00 .

Место: Fine Art Club Red October, завод «Красный Октябрь», Берсеневский переулок, дом 2, строение 1.

Возрастные ограничения: 16+

Фотовыставку победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards представят на «Красном Октябре». Наряду с World Press Photo этот одно из самых авторитетных творческих состязаний в области новостной фотографии.

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В экспозиции — фоторепортаж Ариса Мессиниса «Смерть в Средиземноморье», победивший в категории «Новости», работа Адама Претти «Под водой» — лучшая в номинации «Спорт», спортивные репортажи Патрика Смита и портреты жертв домашнего насилия Марии Гельман. Здесь же «Кормление сирот орангутангов» Кемала Джуфри, фотосерия Джонни Миллера о поле для гольфа Папуа Сьюголума «Уличные тренировки в Газе» Хосама Салема — молодого фотографа-фрилансера, лидера в новой номинации «Юный фотокорреспондент».

На конкурс в этом году поступило более 25 тысяч заявок в восьми категориях. В категориях «Новости», «Спорт», «Портрет», «Природа и окружающая среда» было по две номинации: «Одиночная фотография» и «Серия». В итоге победителями стали 22 автора из 17 стран. Из них лучшей фотографией года оказался снимок Фредерика Лафарга (Франция) «Покидая Исламское государство».

Фотовыставку уже посмотрели в Стамбуле, Анкаре, Измире и Нью-Йорке. В рабочие дни ее можно посетить с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

Фольклор, традиции и авангард: выставка художника Леонида Феодора

Дата: 4 ноября — 30 ноября.

Время: 12:00—18:00 .

Место: культурный центр «Митино», Митинская улица, дом 17, корпус 4.

Возрастные ограничения: 6+

Выставку художника, скульптора, дизайнера и графика Леонида Феодора в рамках проекта «Инсайт» подготовил культурный центр «Митино».

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Леонид Феодор (настоящее имя — Леонид Федорович) — заслуженный художник России, член Союза художников России и других профессиональных объединений, профессор, преподаватель кафедры графического дизайна Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова и столичных вузов. В своих работах он совмещает фольклорные мотивы, традиционное письмо и элементы авангарда.

Вход свободный.

День московского футбола: турнир, призы и лучшие диджеи

Дата: 11 ноября.

Время: 10:00—20:00 .

Место: олимпийский комплекс «Лужники», Лужнецкая набережная, дом 24.

Возрастные ограничения: 0+

Музыкальный фестиваль «День московского футбола» с розыгрышем призов, открытым турниром и лучшими диджеями страны пройдет в олимпийском комплексе «Лужники».

Турнир состоится по правилам мини-футбола в трех возрастных категориях: до 16 лет включительно, 17−20 лет и 21 год и старше. В каждой команде будет по четыре полевых игрока с вратарем. Всем предварительно зарегистрировавшимся командам нужно будет подтвердить участие на месте до начала соревнований. С собой нужно принести оригинал документа, подтверждающего личность и возраст. Групповой этап начнется в 10:00.

Праздник порадует не только спортсменов и любителей футбола, но и меломанов. В этот день перед ними выступят представители электронной музыки: Swanky Tunes, Aleksander Popov, Slider & Magnit, Going Deeper, Zeskullz, Zest, Bassquaid, Beverly Pillls и другие.

Вход свободный.

Лекция в «Умном городе» об истории частных инвестиций

Дата: 11 ноября.

Время: 14:00—15:00 .

Место: павильон «Умный город» на ВДНХ (№ 461), проспект Мира, владение 119.

Возрастные ограничения: 0+

Как и о чем договаривались власти и бизнес Москвы в XIX веке и зачем объединяли капиталы? Что в городе построили в это время благодаря концессионным соглашениям? Как в России появилась первая железная дорога? Как строили Московский газовый завод и трамвайную сеть?

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Об этом на очередной лекции из цикла по истории столичного предпринимательства расскажет историк, москвовед, теле- и радиоведущий Филипп Смирнов. Встреча состоится на «Бирже торгов».

Вход свободный по предварительной регистрации.

Как рождается слово: встреча с Леонидом Мотылевым

Дата: 11 ноября.

Время: 18:00—20:30 .

Место: Культурный центр ЗИЛ (детская библиотека), Восточная улица, дом 4, корпус 1.

Возрастные ограничения: 16+

Цикл «Как рождается слово: Встречи с переводчиками» в Культурном центре ЗИЛ продолжится беседой с известным переводчиком англоязычной прозы Леонидом Мотылевым.

В его переводах опубликованы письма Оскара Уайльда, романы Пелама Гренвилла Вудхауза, Дэна Брауна, Джоан Роулинг, «Стоунер» Джона Уильямса, «Завещание Оскара Уайльда», «Повесть о Платоне» и «Процесс Элизабет Кри» Питера Акройда, «Прощальный вздох мавра» и «Джозеф Антон» Салмана Рушди, «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро, «Безгрешность» и «Дальний остров» Джанатана Франзена, «Бог мелочей» Арундати Рой, документальные книги «Русские фашисты» Джона Стефана, «ГУЛАГ» Энн Эпплбаум, «Оскар Уайльд» Ричарда Эллмана, «Темза» и «Лондон» Питера Акройда.

Ведущей встречи будет филолог, журналист, автор книги «По-русски с любовью: беседы с переводчиками» Елена Калашникова. Вход по регистрации.

«От динозавра до компота»: научно-популярная лекция для детей

Дата: 11 ноября.

Время: 12:00—14:00 .

Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (конференц-зал), Бауманская улица, дом 58/25, строение 14.

Возрастные ограничения: 0+

Какие географические открытия еще можно совершить? Зачем и как изучают поведение животных? Чем пахнут растения и зачем нужны эти запахи? Как появились птицы?

На эти и другие вопросы юным слушателям ответят ученые на лекции «От динозавра до компота», которая пройдет в библиотеке имени Н. А. Некрасова. Вход свободный по предварительной регистрации.

Алгоритмика и программирование: мастер-класс для детей

Дата: 11 ноября.

Время: 10:30—11:30 .

Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (аудитория № 502), Бауманская улица, дом 58/25, строение 14.

Возрастные ограничения: 6+

Методисты и преподаватели лабораторий программирования для детей в возрасте от семи до 12 лет «Алгоритмика» в увлекательной форме помогают освоить навыки программирования. С помощью собственной онлайн-платформы они составляют индивидуальную программу для каждого ученика, что позволяет максимально эффективно усваивать информацию.

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На курсах по изучению визуального языка программирования, созданного специально для детей, более трех тысяч юных студентов на 50 площадках столицы осваивают самую перспективную профессию XXI века. Познакомиться с программой курсов можно на бесплатном мастер-классе. Записаться можно онлайн или по телефону: 8 (495) 108−05−36 , назвав промокод «Некрасовка».

Вход свободный по предварительной регистрации.

Концерт старинного романса «Отцвели хризантемы»

Дата: 12 ноября.

Время: 15:00—17:00 .

Место: библиотека № 186, улица Кржижановского, дом 15, корпус 5.

Возрастные ограничения: 12+

Любителей старинного романса библиотека № 186 имени С. А. Есенина приглашает на концерт «Отцвели хризантемы». Музыкальный вечер посвящен 130-летию со дня рождения Николая Харито — автора всемирно известного романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду…».

В программе примут участие лауреат Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романсов памяти народного артиста России Николая Жемчужного певец, писатель Надир Ширинский и специальный гость — лауреат международной премии «Дружба» Анжела Черкасова.

На концерте покажут фильм «Загадка хризантем», посвященный жизни Николая Харито.