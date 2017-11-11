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09:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сочинский опыт обязательно учтём в Хабаровске — Вячеслав Шпорт

Самбо в Хабаровском крае — на подъёме.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в церемонии открытия 41-го чемпионата мира по самбо, который проходит в ледовом дворце «Айсберг» в городе Сочи. Также глава региона, как член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо принял участие в церемониях награждения победителей по итогам первого дня соревнований, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Самбо — уникальный вид единоборств, не несущий в себе агрессии, это единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения, — рассказал губернатор Вячеслав Шпорт. — В Хабаровском крае самбо сейчас находится на подъеме, мы с первых дней активно включились в работу по внедрению и продвижению всероссийского проекта «Самбо в школу». Самбо — базовый вид спорта для нашего региона. Принято решение о строительстве в Хабаровске «Краевого дворца единоборств «Самбо». Ввод в строй планируется в 2019 году.
А в следующем году в Хабаровске пройдет чемпионат России, где впервые в истории соревнования пройдут по «спортивному» и «боевому» самбо в одни сроки. Для подготовки этого чемпионата сейчас ведется большая работа, у Хабаровского края есть опыт проведения самых масштабных турниров (в частности, в 2013 году мы уже успешно провели чемпионат России по самбо, где золотую медаль завоевал комсомольчанин Евгений Сухомлинов), но конечно, нам есть чему учиться, и опыт проведения нынешнего Чемпионата мира в Сочи мы учтем в дальнейшей работе». Справка 41-й чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 13 ноября в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Участники разыграют 27 комплектов наград в спортивном самбо (мужчины и женщины) и в боевом самбо (только мужчины) в девяти весовых категориях. За звание чемпиона мира борются около 800 спортсменов из 93 стран мира, впервые в соревнованиях принимают участие самбисты из Китая, включая Гонконг, Бангладеша, Гондураса, Санта-Лучии, Сирии, Египта, Конго, Кот-Дивуара.

Одним из самых зрелищных и ожидаемых поединков станут встречи спортсменов по боевому самбо. Поклонников этого захватывающего вида спорта и зрителей, пришедших стать свидетелями борьбы сильнейших, ждут мастер-классы от именитых спортсменов, автограф-сессия со всемирно известным бойцом по прозвищу «Последний император», Федором Емельяненко.
В рамках чемпионата проходит выставка, посвященная развитию самбо в России и в мире. Ее главные темы: самбо в школы, самбо в вузы, самбо в ГТО, самбо в регионах.

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