Прогноз погоды: ноябрь станет как декабрь

Источник: Sputnik.md

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают снег. Максимальная температура воздуха в субботу, 11 ноября, составит + 13 С в Кишиневе и + 14 С на юге.

В субботу, 11 ноября, на севере температура воздуха составит днем +11 +12 С днем, а ночью +3 +4 С.

В центре республики ожидается от +12 до + 13 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 14 градусов днем и +5 +6 С в ночные часы.