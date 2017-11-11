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09:19 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды: ноябрь станет как декабрь

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 11 ноября, на территории всей страны ожидается облачная погода, вероятность осадков 8%.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 47% 775 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Sputnik.md

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают снег. Максимальная температура воздуха в субботу, 11 ноября, составит + 13 С в Кишиневе и + 14 С на юге.

В субботу, 11 ноября, на севере температура воздуха составит днем +11 +12 С днем, а ночью +3 +4 С.

В центре республики ожидается от +12 до + 13 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 14 градусов днем и +5 +6 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

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