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09:16 (мск), источник: Tengrinews

Причину болезней казахстанских школьников назвал психотерапевт

Основную причину недомоганий казахстанских школьников назвала психотерапевт Жибек Жолдасова, передает Tengrinews.kz.

Она написала пост в Facebook о необходимости сна для детей-подростков.

«Учебный год в самом разгаре. А высыпаются ваши дети-подростки? Сон у детей от 7 до 14 лет должен быть около 10 часов в сутки! Пришли со школы после 7−8 уроков, сели обедать, отдохнуть, погулять с друзьями, посетить спортивную секцию или еще что-то. Это все до вечера. Вечером делаем уроки. Но… Чтобы проснуться в 7 утра, ребенку нужно лечь спать в 9 вечера. Тогда он сможет полностью восстановить свои силы. А сколько детей сидит до полуночи? Потом начинаем лечить и таскать по врачам с вегето-сосудистой дистонией в легких случаях, а то и с неврозом и головными болями», — написала Жолдасова.

Она подчеркнула, что детям от 14 до 17 лет потребность во сне составляет 9 часов.

«Можно лечь на час попозже. Хорошо, если днем можно часок отоспаться. А если весь день занят у ребенка? Вот и основная причина всех недомоганий», — заключила специалист.

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