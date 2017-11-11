Причину болезней казахстанских школьников назвал психотерапевт
Основную причину недомоганий казахстанских школьников назвала психотерапевт Жибек Жолдасова, передает Tengrinews.kz.
Основную причину недомоганий казахстанских школьников назвала психотерапевт Жибек Жолдасова, передает Tengrinews.kz.
Она написала пост в Facebook о необходимости сна для
«Учебный год в самом разгаре. А высыпаются ваши
Она подчеркнула, что детям от 14 до 17 лет потребность во сне составляет 9 часов.
«Можно лечь на час попозже. Хорошо, если днем можно часок отоспаться. А если весь день занят у ребенка? Вот и основная причина всех недомоганий», — заключила специалист.