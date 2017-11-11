Причину болезней казахстанских школьников назвал психотерапевт

«Учебный год в самом разгаре. А высыпаются ваши дети-подростки? Сон у детей от 7 до 14 лет должен быть около 10 часов в сутки! Пришли со школы после 7−8 уроков, сели обедать, отдохнуть, погулять с друзьями, посетить спортивную секцию или еще что-то. Это все до вечера. Вечером делаем уроки. Но… Чтобы проснуться в 7 утра, ребенку нужно лечь спать в 9 вечера. Тогда он сможет полностью восстановить свои силы. А сколько детей сидит до полуночи? Потом начинаем лечить и таскать по врачам с вегето-сосудистой дистонией в легких случаях, а то и с неврозом и головными болями», — написала Жолдасова.