Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Около резиденции Путина обрушился склон
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Известно, почему Задорнова похоронят в Латвии, а не в России
Вслед за Фриске: что убило Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова - СМИ
Уничтожение боеприпасов ВСУ под Донецком – кадры
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:44 (мск), источник: Известия

Москвичей в выходные ждут небольшой дождь и до 7 градусов тепла

Синоптики Росгидромета прогнозируют на предстоящие выходные в столичном регионе пасмурную, но теплую погоду с небольшим дождем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 47% 775 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«Будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области — от 2 до 7 градусов», — заявил метеоролог, слова которого приводит ТАСС.

По прогнозам погодного ведомства, аналогичный характер погоды сохранится и в предстоящее воскресенье, будет преобладать южный ветер, ночная и дневная температуры в городе составят 4−6 градуса тепла, по области — 2−7 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Счетчики установят снабжающие компании
Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии
В Сирии опровергли сообщения о нападении на российский конвой
В Госпогранслужбе Украины объяснили задержание сына Саакашвили
Роскомнадзор допустил запрет работы американских СМИ в России
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Арабская коалиция нанесла авиаудары по зданию минобороны Йемена
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь