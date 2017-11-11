Москвичей в выходные ждут небольшой дождь и до 7 градусов тепла

«Будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области — от 2 до 7 градусов», — заявил метеоролог, слова которого приводит ТАСС.

По прогнозам погодного ведомства, аналогичный характер погоды сохранится и в предстоящее воскресенье, будет преобладать южный ветер, ночная и дневная температуры в городе составят 4−6 градуса тепла, по области — 2−7 градусов.