Катки, лыжня и снежные горки: как парки встретят зиму
В парках будут работать 45 катков, в том числе 16 бесплатных. А цены на посещение платных станут ниже.
В парках будут работать 45 катков, в том числе 16 бесплатных. А цены на посещение платных станут ниже.
Столичные парки открывают новый сезон 11 ноября. Этой зимой они приготовили около 3,2 тысячи мероприятий — на четверть больше, чем прошлой. Главными событиями станут открытие сезона и праздники: Новый год, Рождество и Масленица. На них ждут около пяти миллионов гостей.
В зимний сезон — 2017/2018 мы ожидаем 27 миллионов гостей. Такая посещаемость наших парков — это очень серьезный рост.
Зимой в парках откроются 45 катков: 22 — с натуральным льдом и 23 — с искусственным. На 16 из них вход будет бесплатным. А цены на посещение платных катков в парках в этом сезоне не поднимутся выше 300 рублей. Прокат коньков будет стоить не больше 250 рублей.
«Сокольники» уже открыли сезон: здесь можно покататься с 1 ноября. Парк Горького приглашает посетителей 23 ноября оценить новый стереокаток с 10-метровым светодинамическим кубом и световым тоннелем. Самый большой в мире каток начнет работать 1 декабря на ВДНХ. Одним из главных элементов
В этом году в парках заработают шесть новых всепогодных зимних трасс, которые не растают даже при плюсовой температуре. Всего проложат 177 километров лыжных трасс. А еще гостей ждут 54
Развлечения для 20 московских парков выбирали «активные граждане». В первом голосовании по этой теме свое мнение высказали 213 472 человека, во втором — 207 904. Самыми популярными стали занятия фигурным катанием и конкурс снеговиков. В пятерку также вошли