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10:17 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Катки, лыжня и снежные горки: как парки встретят зиму

В парках будут работать 45 катков, в том числе 16 бесплатных. А цены на посещение платных станут ниже.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные парки открывают новый сезон 11 ноября. Этой зимой они приготовили около 3,2 тысячи мероприятий — на четверть больше, чем прошлой. Главными событиями станут открытие сезона и праздники: Новый год, Рождество и Масленица. На них ждут около пяти миллионов гостей.

В зимний сезон — 2017/2018 мы ожидаем 27 миллионов гостей. Такая посещаемость наших парков — это очень серьезный рост.
Александр Кибовский
Руководитель городского департамента культуры

Зимой в парках откроются 45 катков: 22 — с натуральным льдом и 23 — с искусственным. На 16 из них вход будет бесплатным. А цены на посещение платных катков в парках в этом сезоне не поднимутся выше 300 рублей. Прокат коньков будет стоить не больше 250 рублей.

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«Сокольники» уже открыли сезон: здесь можно покататься с 1 ноября. Парк Горького приглашает посетителей 23 ноября оценить новый стереокаток с 10-метровым светодинамическим кубом и световым тоннелем. Самый большой в мире каток начнет работать 1 декабря на ВДНХ. Одним из главных элементов арт-инсталляции на ледовом поле станет скульптура танцующей фигуристки. В центре катка сделают пешеходный мост, с которого будет открываться панорамный вид.

В этом году в парках заработают шесть новых всепогодных зимних трасс, которые не растают даже при плюсовой температуре. Всего проложат 177 километров лыжных трасс. А еще гостей ждут 54 снежно-ледяные горки и 12 ледовых городков.

Развлечения для 20 московских парков выбирали «активные граждане». В первом голосовании по этой теме свое мнение высказали 213 472 человека, во втором — 207 904. Самыми популярными стали занятия фигурным катанием и конкурс снеговиков. В пятерку также вошли мастер-классы по приготовлению зимних горячих напитков, семейные старты, эстафеты, лыжные забеги и соревнования.

Москвичей научат танцевать на льду
Во время загрузки произошла ошибка.
8 ноября© Ньюстюб
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