Катки, лыжня и снежные горки: как парки встретят зиму

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные парки открывают новый сезон 11 ноября. Этой зимой они приготовили около 3,2 тысячи мероприятий — на четверть больше, чем прошлой. Главными событиями станут открытие сезона и праздники: Новый год, Рождество и Масленица. На них ждут около пяти миллионов гостей.

В зимний сезон — 2017/2018 мы ожидаем 27 миллионов гостей. Такая посещаемость наших парков — это очень серьезный рост. Александр Кибовский Руководитель городского департамента культуры

Зимой в парках откроются 45 катков: 22 — с натуральным льдом и 23 — с искусственным. На 16 из них вход будет бесплатным. А цены на посещение платных катков в парках в этом сезоне не поднимутся выше 300 рублей. Прокат коньков будет стоить не больше 250 рублей.

Читайте также В Москве снизят цены на посещение катков

«Сокольники» уже открыли сезон: здесь можно покататься с 1 ноября. Парк Горького приглашает посетителей 23 ноября оценить новый стереокаток с 10-метровым светодинамическим кубом и световым тоннелем. Самый большой в мире каток начнет работать 1 декабря на ВДНХ. Одним из главных элементов арт-инсталляции на ледовом поле станет скульптура танцующей фигуристки. В центре катка сделают пешеходный мост, с которого будет открываться панорамный вид.

В этом году в парках заработают шесть новых всепогодных зимних трасс, которые не растают даже при плюсовой температуре. Всего проложат 177 километров лыжных трасс. А еще гостей ждут 54 снежно-ледяные горки и 12 ледовых городков.